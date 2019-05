Si de algo se enorgullece Diego Martínez en la presente temporada y saca a relucir en cada comparecencia ante los medios de comunicación, es del bloque que forman sus jugadores. Un equipo en mayúsculas en el que todos aportan, sean o no titulares y tengan más o menos minutos.

El no depender de nadie en exceso, como ocurrió la pasada temporada con Darwin Machís cuyas ausencias se notaban y mucho, es una de las aspiraciones que todo entrenador desea. Y para ello hay que tener ‘enchufados’ a todos los jugadores, algo que se aprecia en el día a día en la Ciudad Deportiva del Granada CF en cada sesión de entrenamiento o cuando se celebra un tanto sea en Los Cármenes o a domicilio.

Goleadores

Sin embargo, hay una faceta en la que queda de manifiesto la no dependencia de ningún futbolista. Esa es la goleadora y en ese apartado, los rojiblancos han puesto de manifiesto que cualquiera está capacitado para marcar. Tras el segundo tanto ante el Tenerife anotado el pasado viernes por Fede San Emeterio que se estrenó batiendo el arco rival, son ya catorce los jugadores que han marcado uno o más goles en el presente curso sea en LaLiga 1|2|3 o en la Copa del Rey, lo que deja claro que no es necesario contar con un goleador para cumplir los objetivos.

Confianza

Con el play off de ascenso asegurado virtualmente aunque no de manera matemática a falta de cuatro jornadas para que concluya la temporada regular, los de Martínez encaran la recta final con un duro calendario. Pero con plena confianza en sus posibilidades y en la aportación de todos y cada uno de los jugadores que pisan el césped, sabedores que si no marca Rodri, lo hará Ramos y sino Vico, o Vadillo y hasta el lateral derecho.

Los tantos de Quini y Germán dieron cuatro puntos al conjunto de Diego Martínez

El técnico vigués le ha dado minutos hasta el momento a veinticuatro futbolistas entre Liga y Copa y entre ellos a Rui Silva y Aarón, los dos porteros, por lo que son veintidós los jugadores de campo con opciones de marcar ante la portería rival. De todos ellos, Adri Castellano, Bernardo, Azeez, Nico Aguirre, Alberto Martín, José Antonio y Juancho, con ficha del filial, no llegan a los 500 minutos y en algunos casos con una participación simbólica como Bernardo o Juancho. Por lo que ante tan escasas oportunidades es complicado que tengan opciones de estrenar su casillero como goleador teniendo en cuenta que, salvo el delantero colombiano del Recreativo, el resto son jugadores con perfil defensivo.

Por tanto, de los habituales todos han celebrado en alguna ocasión un gol salvo Álex Martínez, que la anterior campaña anotó tres tantos y al que la lesión en La Rosaleda en su tendón de Aquiles le ha hecho estar en el dique seco más de cinco meses.

Sea la línea defensiva, el centro campo, los medios puntas o los delanteros, el equilibrio es la nota predominante cuando de ver puerta contraria se refiere. Entre los zagueros, Víctor Díaz es el máximo goleador con dos ‘chicharros’ siendo los equipos catalanes sus víctimas favoritas pues anotó ante Reus y Nástic de Tarragona. Con uno se encuentran Martínez, Germán y Quini, destacando los dos últimos pues gracias a ellos se sumaron cuatro puntos, ante Zaragoza y Las Palmas. Además hay sumar a Pablo Vázquez, que fue el autor del 2-1 en la Copa ante el Elche, hoy cedido en las filas de la Cultural Leonesa.

La medular

En la medular destaca Ángel Montoro con cinco tantos, uno de ellos de falta y tras el de San Emeterio, son media docena los materializados por los medios centros, una cifra nada desdeñable. Aunque son los medias puntas los que han marcado las diferencias con respecto al resto de los equipos de la categoría. Un total de veinticuatro goles han marcado entre Antonio Puertas (10), Fede Vico (5), Vadillo (4), Alejandro Pozo (4) y Dani Ojeda (1).

Arietes

Por último, se ha hablado mucho sobre la poca pólvora que durante el curso han tenido los dos arietes de la plantilla. Tanto Rodri como Adrián Ramos, a los que no se les puede negar su trabajo y compromiso, han pasado por rachas muy prolongadas sin celebrar un gol pero parece que llegan a la fase decisiva con la puntería más afinada, en especial Rodri. El soriano, que suma ya cuatro goles, uno menos que el colombiano, ha sabido tener paciencia y está cerca de contar con más titularidades que suplencias cuando en la primera fase de la temporada era el habitual sustituto de Ramos.

El Granada CF no es el máximo goleador de Segunda sino el sexto, con 46, pero ha sido su trabajo defensivo, de todo el bloque, el que le está llevando a estar un poquito más cerca de regresar a Primera División.