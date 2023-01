Así fue la actuación de los jugadores del Granada CF ante el Ibiza

El Granada CF sigue invicto en Los Cármenes pese a que no cuajó su mejor partido en casa ni mucho menos. Los de Paco López, que presentó varias novedades en el once, no estuvieron finos y les costó romper el orden del Ibiza hasta que apareció Bryan Zaragoza. Así jugaron los pupilos del técnico valenciano.

Raúl Fernández

Nueva puerta a cero del guardameta vasco y ya van diez. Evitó hasta en dos ocasiones que el Ibiza lograra el empate, en especial una a Nolito en la primera mitad.

Quini

Regresó a su puesto natural pero no estuvo especialmente fino sobre todo en ataque, donde los costó más hacer daño a diferencia de Neva. Fue cambiado por Ricard.

Miguel Rubio

Otra de las novedades en el once que estuvo serio, con pocos alardes colaborando a dejar el arco a cero.

Ignasi Miquel

Una vez más, fue el líder de la zaga rojiblanca. Salió en varias ocasiones con el balón controlado y muy atento al cruce.

Carlos Neva

De los mejores del Granada CF sobre todo en la primera mitad, en la que se incorporó mucho en ataque aprovechando el dibujo de tres centrales y dos carrileros. Debe mejorar los centros al área.

Víctor Díaz

Actuó como central y fue el autor del primer tanto con un remate de cabeza a saque de esquina. Demasiado contundente en ocasiones, ordenó la zaga en todo momento.

Bodiger

Vio una cartulina amarilla a los 48 segundos de partido que le condicionó el resto de minutos. No estuvo tan participativo como en otras ocasiones. Fue sustituido.

Antonio Puertas

Fue la referencia ofensiva y se movió muy bien pues no es un delantero al uso. Estrelló un disparo en el larguero de Fuzato en la mejor ocasión que tuvo.

Soro

El maño volvió gozar de la titularidad para aprovechar su movilidad. Pudo ampliar la renta en la segunda mitad con un remate de cabeza muy forzado.

Melendo

Como casi siempre, de más a menos. Le costó entrar en juego, tuvo una fase brillante pero en la segunda mitad bajó mucho sus prestaciones. Terminó con problemas físicos.

Callejón

No fue el mejor partido del motrileño que tan sólo disparó una vez a portería. Fue cambiado pasada la hora de partido.

Perea

Entró para tratar de dar más circulación de balón pero no cumplió con dicha función. Participó muy poco para lo que hacía falta.

Ricard

Ocupó el carril diestro y le dio oxígeno pero estuvo más pendiente de protestar que de jugar. Vio amarilla y queda apercibido.

Jorge Molina

No es el de la pasada campaña y se le ve con poca confianza. Gozó de poco más de veinte minutos en los que no disparó a puerta.

Sergio Ruiz

Suplió a Bodiger en el eje y quiso poner pausa aunque no siempre lo logró. Se situó por delante de la zaga.

Bryan Zaragoza

El canterano volvió a ser determinante. Anotó el gol de la tranquilidad con una gran acción individual que levantó a Los Cármenes. Merece más minutos.