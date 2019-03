Entre la causa y la esperanza

Cuando se vence por 0-3 a domicilio pocos reproches se le puede hacer a un equipo. Y más, en una categoría donde marcar tres goles fuera de casa es poco menos que imposible por la igualdad que existe. Pero es que además, si se hace sin apenas conceder ocasiones de gol al rival, imponiendo el ritmo que más conviene en cada momento y siendo netamente superior, no queda otra que rendirse ante el excelente nivel mostrado por el Granada CF en el Cerro del Espino. Y así ocurrió durante el post partido, ya sea en la sala de prensa por parte de Antonio Iriondo y los periodistas que siguen el día a a día de la actualidad del conjunto majariego, como por parte de los jugadores rivales. Un reconocimiento que parece que no afecta a Diego Martínez, que no quiso darle más importancia a tanta alabanza y se centró en su causa.

La causa de Diego

La causa no es otra que el siguiente partido. Una filosofía que Diego Simeone ha implantado en el Atlético de Madrid desde su llegada al banquillo colchonero y que Martínez ha logrado inculcar a sus jugadores de tal manera que casi nadie se sale de ese guión. Una causa a la que todos se han sumado, ya sean los que menos venían jugando como José Antonio en Pamplona o Adri Castellano tanto en Córdoba como en Majadahonda, o los fichajes llegados en el mercado de invierno que comienzan a tener minutos de calidad y los están aprovechando. Pero todo ello bajo “el soporte del equipo”, como señaló en rueda de prensa el gallego. Un bloque que demostró un enorme empaque en tierras madrileñas.

¿Y la renovación?

Son ya muchas las voces que comienzan a pedir en el entorno rojiblanco la renovación de Diego Martínez. Otros consideran que hay que esperar sobre todo por la experiencia de la pasada campaña con José Luis Oltra y son más cautos. Pero la realidad es que hay números que pocos entrenadores ha ofrecido, sobre todo fuera de casa, donde el Granada CF está marcando diferencias. Ser el conjunto que más puntos ha sumado (25), el más goleador a domicilio con 18 tantos, los mismos que ha encajado en toda la campaña y por ende, el menos goleado lejos de su terreno de juego, son datos para pensar muy seriamente en la prolongación del contrato del cuerpo técnico. Aunque es el ambiente que se respira en el día a día lo que hace pensar que la solución podría estar muy próxima.

Último tercio

Quedan catorce encuentros para concluir la temporada. Todo un mundo con siete duelos en casa y otros tantos lejos de Los Cármenes. Un último tercio de competición al que llega el conjunto presidido por Jiang Lizhang en inmejorable posición. Las dos últimas victorias más los tres puntos sumados por la expulsión del Reus ha vuelto a generar una gran ilusión en la ciudad. Pero el calendario no es fácil sobre todo en las últimas seis jornadas, que es el plazo que el técnico ya ha declarado para empezar a fijar otros objetivos.

Todos suman

Pero siguiendo con la causa del míster pontevedrés, puede estar muy orgulloso tal y como manifestó al término del encuentro, porque hay pocos futbolistas que cuando tienen su oportunidad no la aprovechan. El domingo el tanto de Dani Ojeda comenzó a dejar encarrilado el choque, pero antes Rodri fue protagonista en el tanto del canario y en el pase del primer gol rojiblanco que anotó Luso en propia puerta. También tuvo minutos de nuevo Adri Castellano y volvió a no desentonar. Y por si faltaba poco, la entrada de Ramón Azeez le dio la pausa y el trabajo que se necesitaba para mantener alto el nivel de presión. Encima, los cinco apercibidos salieron indemnes una jornada más y estarán disponibles para el choque del domingo ante el Real Zaragoza, al que se espera que llegue Adrián Ramos y Quini. Un choque ante los maños que debería ser un fiesta, aunque cada vez que se ha generado algo más de expectativa este curso, como sucedió en las citas ante el Numancia, el Extremadura, el Albacete o el Deportivo en las que se dieron las mejores entradas, no se ganó.

La esperanza

Las ganas que existen por volver a ver al Granada CF tras un mes sin hacerlo ha provocado que la entidad haya lanzado una campaña para que la presencia de seguidores en las gradas el domingo sea la mejor del año. Cada abonado dentro de su mismo sector podrá sacar una entrada al precio de 12 euros (Tribuna), 10 (Preferencia) y 7 (fondos) hasta el próximo sábado, no valiendo esta promoción para el día del partido. De hecho, ayer el gerente deportivo Fran Sánchez en su cuenta de Twitter lanzó un deseo en esa línea. En concreto, escribió “¡Qué bonito sería volver a ver lleno el Estadio Nuevo Los Cármenes! Creo que esta plantilla lo merece. El equipo se volvió a vaciar compitiendo a un gran nivel y demostrando un compromiso que nos está haciendo mejorar día tras día”.

Lo que falta

Y es que en el seno de la entidad si hay algo que escuece es la pobre respuesta del público granadino viendo el rendimiento del equipo a nivel deportivo. Ante el Zaragoza es una oportunidad para que la esperanza de uno de los máximos responsables del club se haga realidad. Porque sobre el campo poco más se le puede pedir a los de Diego Martínez.