Estos son los jugadores lesionados del Granada

No son pocas las veces que Aitor Karanka se ha lamentado en rueda de prensa de la ausencia de jugadores que para su esquema de juego son fundamentales. Principalmente se centró en Óscar Melendo, que lleva cuatro jornadas sin poder jugar. La misma situación que Alberto Soro. Son dos de los medias puntas con los que cuenta el técnico, para el que el puesto de enganche es fundamental.

Pero la plaga de lesiones no cesa en el cuadro rojiblanco. La zaga está siendo la otra gran perjudicada en este arranque de la competición. A las ausencias ya conocidas de Carlos Neva y Raúl Torrente, se ha sumado la de Ignasi Miquel, que se retiró ante el Andorra en el minuto 77, no pudo jugar en Eibar y frente al Mirandés volvió a salir de inicio y tan sólo duró 13 minutos tras sentir molestias en el isquiotibial. A Las Palmas no se desplazó y está por ver, ante la ausencia de información por parte del club, sí podrá estar disponible frente al Huesca este próximo domingo.

Variantes

En situación similar se encuentra Jonathan Silva, que tampoco se desplazó a las Islas Canarias. Otro problema muscular quizá ocasionado por la falta de ritmo tras una campaña casi en blanco en el Getafe. Sin Neva ni Silva, Karanka se ha visto obligado a situar en dicha posición a Quini, que a punto estuvo de ser expulsado ante Las Palmas y que finalmente fue sustituido para evitar una sanción. Sin recambio natural, el míster se vio obligado a darle toda la banda a Antonio Puertas, que disputó los últimos 18 minutos de partido como carrilero zurdo.

Y para colmo de males, el guardameta André Ferreira sufrió un percance que provocó que fuera suplido por Raúl Fernández que volvió a vestirse la elástica rojiblanca en partido oficial. Habrá que ver la evolución del guardameta luso de cara a la cita ante el conjunto oscense, un choque al que el Granada CF podría llegar con un total de siete bajas por lesión. Siempre y cuando Cabaco, que terminó también con problemas, esté disponible. Al menos, el cuerpo técnico recuperará a Ricard Sánchez y Uzuni tras su periplo con la Selección española sub 21 y la albanesa respectivamente.