Granada CF-Levante, en directo

Granada CF y el Levante se enfrentan este domingo en el Nuevo Los Cármenes en un partido clave por la parte baja de la clasificación, con los rojiblancos en busca de un triunfo que les permita alejarse del descenso y los valencianos obligados a ganar para mantener opciones reales de salvación.El Granada CF llega al choque con un punto de renta sobre el descenso, que marca ahora el Cádiz, y con siete sobre el Levante, que se juega una de sus últimas balas para evitarlo. Una derrota le dejaría prácticamente fuera de la pelea por la permanencia y si gana se colocaría a cuatro puntos de la salvación y, de paso, complicaría el futuro del equipo granadino.

A estrenarse en 2022

Los rojiblancos, que no vencen en casa desde 2021 y sólo han vencido en uno de sus trece últimos partidos de Liga, encaran la cita tras la derrota en el campo del Sevilla (4-2) en la anterior jornada y el empate con el Rayo Vallecano (2-2) en su último partido en casa.El técnico Rubén Torrecilla recupera a varios jugadores importantes que llevaban semanas lesionados. Es el caso de los medios Ángel Montoro y Maxime Gonalons, aunque el galo no está confirmado que pueda reaparecer. También vuelven a estar disponibles tras superar los problemas físicos que arrastraban el lateral Arias, que no ha podido jugar lo que va de año, y el atacante Dani Raba.

Bajas

Ninguno de los cuatro, en principio, estará en un once inicial, del que se caerá el delantero colombiano Luis Suárez, baja por acumulación de amonestaciones, junto a Neva, Torrente y Rochina por lesión.El Levante, que estará acompañado por algo más de doscientos seguidores, tiene las bajas por lesión de De Frutos, Mustafi, Cáceres y Roger, más la de Campaña por acumulación de amarillas, y Clerc todavía no tiene el ritmo de competición necesario.