En un equipo de fútbol y a lo largo de una temporada, son muchos los partidos en los que jugadores que han hecho méritos en duelos anteriores para jugar se quedan fuera del once inicial y, en ocasiones, de las convocatorias. La competencia que suele haber en las plantillas profesionales hace que los técnicos tengan que tomar decisiones que, a veces, no son justas. Una de ellas, por ejemplo, se ha producido esta temporada con Carlos Neva, que entró por lesión en el once de Diego Martínez y que salió del mismo en beneficio de Quini sin que hubiera bajado su nivel de prestaciones.

Sin embargo, la plaga de lesiones que sufre el Granada CF hará que el técnico vigués, por desgracia para él y el nivel de competitividad del grupo, no tenga que calentarse mucho la cabeza de cara al choque que este sábado jugará su equipo ante el Levante (Nuevo Los Cármenes, 13:00 horas). El motivo es sencillo, y es que el cuerpo técnico rojiblanco cuenta con los efectivos justos para medirse al cuadro valenciano.

Cinco lesionados

El plantel granadinista lo conforman 23 futbolistas, de los que tres aún no han debutado. Se trata de Neyder Lozano; lesionado; Álex Martínez, que desde el pasado uno de diciembre de 2018, cuando se lesionó en La Rosaleda ante el Málaga, tan sólo ha jugado un partido oficial; y Aarón, el portero suplente que tendrá este próximo martes la oportunidad de jugar en Copa del Rey. De esos 23 profesionales, cinco se encuentran lesionados: el citado Neyder, Quini, Germán, Montoro y Fede Vico. Ninguno de ellos podrá jugar el sábado, por lo que a Diego Martínez le quedan los jugadores exactos para hacer la convocatoria.

En la citación tendrán que entrar elementos como Köybasi, que no cuenta como ha quedado demostrado en las 16 jornadas que se llevan disputadas, y que tan sólo ha ido citado siete veces aunque únicamente ha jugado 45 minutos, la primera parte ante el Getafe antes de ser cambiado en el descanso. Álex Martínez y Aarón también formarán parte de ella, al igual que Adrián Ramos, con pie y medio fuera del club pues cumple contrato el 31 de diciembre y, salvo gran sorpresa, no seguirá como rojiblanco en 2020.

Pocas alternativas

Por tanto, lo normal es que el técnico tenga que elegir entre 15 jugadores para formar su equipo inicial. Nunca lo tuvo tan fácil el gallego, que lo normal es que apueste por el mismo once que derrotó al Alavés. Sobre todo, porque hay posiciones que están cogidas con alfileres. Es el caso del centro de la zaga, pues de los cuatro centrales contratos, tan sólo Domingos Duarte y José Antonio Martínez están disponibles. Salvo que decida citar a algún jugador del Recreativo, algo poco probable, tendrá que adaptar en dicha posición a otra pieza en caso de algún problema, bien sea en forma de lesión o sanción.

Víctor Díaz, que sería la alternativa para actuar como central, tampoco tiene competencia en el lateral derecho tras la lesión de Quini, siendo el izquierdo el que sufre overbooking, con Carlos Neva, Álex Martínez y Köybasi peleando por un puesto, con clara ventaja para el primero.

Recambios

Algo más donde elegir tiene Diego Martínez en el eje del centro del campo. Gonalons y Yangel Herrera serán los titulares, quedando a la espera Yan Eteki y Ramón Azeez, que seguramente sea la dupla de medioscentros que actúen en Copa ante el Hospitalet. Por lo que se refiere a la media punta, la entrada de Carlos Fernández por detrás de Soldado hará que entre Antonio Puertas, Álvaro Vadillo y Darwin Machís el míster tenga que elegir a dos y, al menos, tenga un recambio de garantías en el banquillo.

Domingos Duarte y José Antonio Martínez son los únicos centrales disponibles

Arriba, Roberto Soldado volverá a ser la referencia ofensiva, quedando Adrián Ramos como posible cambio pese a que lleva mes y medio sin jugar. Quizá la única variación pueda ser la entrada de Machís por dar descanso bien a Vadillo o a Puertas, teniendo en cuenta que en siete días el Granada CF tendrá que jugar tres encuentros y la idea de rotar ha quedado limitada debido a problemas físicos que están teniendo los rojiblancos en el final de la primera vuelta de LaLiga Santander.

La Copa

Teniendo en cuenta que el rival de Copa es un Tercera División, lo normal es que alguno jugador del Recreativo sea convocado para la cita en tierras catalanas. Por ello, el filial adelantó el choque ante el Sevilla Atlético a este sábado en Los Cármenes, tres horas y media después de la finalización de la cita del primer equipo con el Levante. Futbolistas como Montoro, Viedma, Aranda o Mario, habituales en el once de David Tenorio, y que por edad pueden alternar con las dos principales escuadras de la entidad, tienen muchas papeletas para viajar a Barcelona y, al menos, completar la convocatoria y dar descanso a los más utilizados.

En cualquier caso, a Diego Martínez no le hubiera gustado llegar a esta situación pero son las consecuencias de contar con una plantilla corta condicionada, en parte, por el límite salarial. Al menos, ante el Levante, no se tendrá que calentar mucho la cabeza para tomar decisiones deportivas. El mercado invernal de fichajes se acerca y no queda otra que firmar.