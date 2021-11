El Granada CF se toma un respiro en la tabla con su mejor duelo de la temporada

Más allá del resultado cosechado en tierras valencianas, la victoria del Granada CF ante el Levante dejó aspectos que invitan al optimismo al aficionado. Dependiendo de cómo se vea el vaso, muchos pensarán que se logró el segundo triunfo de la temporada ante un rival desahuciado, que no sabe lo que es ganar en doce jornadas y que tiene muchos problemas atrás. Si se quiere ver el vaso medio lleno, los rojiblancos suman cuatro jornadas sin perder, ante el Celta estuvieron a punto de sumar y frente a la Real Sociedad se cayó en la recta final. En esas cuatro jornadas han encajado tan sólo dos goles y sumado ocho de doce puntos posibles. Sea de una forma u otra, la realidad es que se vio a un equipo con personalidad, que supo controlar el tempo del encuentro en cada momento y que tuvo, además de pegada, una tripleta de jugadores en la medular que sometió al rival a base de tocar y tocar.

Los tres puntos, además de evitar que un rival directo lo superara en la tabla y se cayera a la penúltima plaza, permitió ascender tres puestos en la clasificación y, sobre todo, un respiro. No es lo mismo mirar el futuro lejos de los puestos de descenso que desde la decimocuarta plaza. Además, la victoria vino acompañada de buen juego, mucho peligro en las áreas, personalidad y solidez atrás. A veces un partido de este tipo cambia por completo la trayectoria de un equipo, aunque para Robert Moreno todo cambió tras el duelo ante el Celta, del que dijo que “desde entonces el grupo se ha vuelto más sólido y cree en lo que hace”.

Rochina diferencial

Casualidad o no, la mejora en puntos de los rojiblancos tiene un protagonista. Se trata de Rubén Rochina. El de Sagunto, que volvió a la que fue su casa durante cuatro campañas, dio todo un recital en el Ciutat de Valencia. Cada vez más en forma, ha jugado completos los últimos cuatro encuentros y cada vez que el cuero pasa por sus botas, el juego de los nazaríes es otro. Ante su ex equipo ofreció una gran cantidad de recursos técnicos que desesperó a su rival. En especial a Soldado, su amigo, que le hizo una dura entrada por detrás que le pudo hacer mucho daño como consecuencia de la desesperación. Impuso el ritmo que quiso, apareció por todas partes desde la media punta y encima trabajó. Era el fichaje soñado por la afición desde que anunció que no renovaría por los granotas y en su regreso a Granada, está siendo el líder que necesitaban los rojiblancos de centro del campo hacia adelante.

Si se miran los números, el Granada CF ha sumado en siete de las once jornadas que ha disputado y tiene un encuentro menos. Una buena manera de coger autoestima es ir puntuando en cada cita pese a los problemas que está teniendo en la medular.

Decía Diego Martínez que le gustaba que su equipo fuera camaleónico. Que tuviera capacidad para cambiar de sistema de juego dependiendo de las circunstancias del choque y se pudiera adaptar en cada momento según lo que exigía el rival. Por ello, empleaba distinto sistemas de juego. Con Robert Moreno, los nazaríes no cambian tanto pero en los onces duelos que se llevan disputados han usado varios dibujos. Ante el Getafe salieron de inicio con un 1-4-2-3-1 y frente al Levante utilizaron el 1-4-4-2 con las líneas más juntas y eso benefició al bloque. Con dos puntas, se pudo presionar mejor la salida del rival y Luis Suárez tuvo más libertad para moverse en todo el frente de ataque, pues Jorge Molina fue el que fijó a los centrales rivales. El alicantino hizo un gran trabajo del que se aprovechó el colombiano, que cuando está solo en punta se desgasta en exceso y no llega tan fresco al área. Con la lesión de Milla, se varió al 1-5-4-1 pero a lo largo del curso también se ha jugado con un 1-4-3-3 e, incluso, un 1-4-1-4-1. La riqueza táctica sigue siendo uno de los valores de este equipo aunque no siempre salga bien.

Torrente

El que no olvidará el duelo del pasado lunes será el central murciano Raúl Torrente. El espigado zaguero debutó en Primera División y su entrenador se deshizo en elogios por su actitud en el día a día. Fueron poco más de cinco minutos pero que quedarán siempre en el recuerdo. Tras la subida al primer equipo de manera definitiva de Isma Ruiz, actualmente lesionado, es el segundo canterano que cuenta con minutos esta temporada.

'Average'

Puede que sea un dato baladí pero vencer por 0-3 al Levante quizá suponga algo más que tres puntos. En una categoría tan igualada como LaLiga Santander en el primer cuarto de la competición, imponerse a un rival que probablemente sea directo en la lucha por evitar el descenso cobra vital importancia. Pero si encima se hace con una renta de tres goles, miel sobre hojuelas. Son numerosos los casos en los que bajar o permanecer en Primera se ha decidido por el average particular entre dos o más conjuntos empatados a puntos. Por ello, ganar con tanta solvencia a los azulgrana puede suponer, en caso de necesitarlo, un puntito más. Hay que estar en todo.