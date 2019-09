De todos es conocido que las diferencias en LaLiga Santander son abismales entre los tres conjuntos llamados grandes, como son Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, con respecto al resto de conjuntos de la categoría. Pero cuando se conocen los datos económicos de los equipos de la Liga de Fútbol Profesional, estas diferencias son aún mayores. Sobre todo porque sitúa en seria desventaja a los equipos con menos recursos.

Este lunes se conocieron los límites salariales tanto de Primera como de Segunda División y, como era previsible, la brecha es enorme sobre todo para los equipos que pelean por evitar el descenso a LaLiga SmartBank. Uno de ellos es el Granada CF que, al menos, no es el peor parado en este apartado aunque si se hiciera una clasificación, estaría ocupando el antepenúltimo puesto, lo que supondría bajar de categoría. Pero, afortunadamente, no sólo mandan los números en el mundo del fútbol, tal y como está quedando constatado en las tres primeras jornadas de competición.

Previsto

Al día siguiente de lograr el ascenso, Antonio Fernández Monterrubio, director general de la entidad, ya avanzó que el conjunto rojiblanco tendría, si no el menor, uno de los tres límites salariales más bajos de Primera. Y no se ha equivocado. La entidad presidida por Jiang Lizhang ha tenido como tope máximo para gastar 35.461.000 euros, que fue la cifra aproximada que ofreció el club en el desayuno de la pasada semana ante los medios de comunicación.

Una cantidad que podría haber sido mayor de no haber sufrido la penalización de la LFP, aunque el impacto no ha sido tan importante como se preveía en un primer momento, y tan sólo ha sido de un millón de euros a grandes rasgos. De los tres equipos ascendidos, los nazaríes son el segundo que más recursos para la plantilla deportiva ha empleado. Y es que hay que recordar que ésta no la forman únicamente los jugadores del Granada CF, sino también entrenadores y cuerpo técnico del primer equipo y del resto de conjuntos filiales como es el Recreativo, o vinculados como el Huétor Vega. En concreto, Osasuna cuenta con poco más de tres millones más, siendo el Real Mallorca el equipo con menos capacidad de gasto pues no llega a los 30 millones (29.968.000).

Muy lejos de los 'grandes'

Unas cifras que pocos podían creer cuando hace menos de quince años el club jugaba en Tercera División. Pero si esas cantidades se comparan con las que disponen los mejores conjuntos del país, parecen casi irrisorias. El que más ha podido gastar ha sido, un año más, el FC Barcelona con 671.429.000 euros. Casi nada. Una desigualdad que provoca que prácticamente no se pueda competir sobre el terreno de juego, aunque no todo es dinero en el verde. Le sigue, muy de cerca, el Real Madrid con 641.049.000 euros.

A partir de ahí, otros equipos como el Atlético cuentan con poco menos de la mitad de los dos 'grandes', y a partir de ahí el escalón es mayor. Sevilla, Valencia, Villarreal, Athletic y Real Betis están por encima de los 100 millones, teniendo el resto de componentes de la categoría otras cantidades muy diferentes pero todas ellas superiores a la de los rojiblancos.