Duelo entre dos ascendidos en racha

El segundo parón de la competición con motivo de los compromisos internacionales llegó a su fin. Aún restan cuatro más en LaLiga Santander, algo que tiene a los aficionados un tanto concertados pero el calendario es así, y al igual que el Granada CF ha disputado cinco encuentros a domicilio en las ocho primeras jornadas, ahora le toca jugar nada menos que siete duelos en casa de los once siguientes, dos de ellos seguidos.

Arrancará este viernes recibiendo a Atlético Osasuna y lo volverá a hacer el próximo domingo 27 ante el Real Betis. Una espera que se ha hecho demasiada larga para los seguidores rojiblancos, que quieren volver a ver al equipo que tantas alegrías les está dando. Pese a las ausencias con las que contará Diego Martínez, que no son pocas, los nazaríes quieren hacerse fuerte en el Nuevo Los Cármenes y sumar su tercer triunfo de manera consecutiva como locales.

Sin embargo, el rival que visita la instalación del Zaidín no es precisamente un conjunto fácil. Al igual que los rojiblancos, llegan en una dinámica positiva tras lograr el ascenso como campeón de Segunda División la pasada campaña. Un equipo muy rocoso, que tiene la presión como uno de sus principales argumentos y donde todos sus jugadores saben perfectamente qué tienen que hacer en cada momento.

Del cuadro de Jagoba Arrasate se habla mucho sobre todo de sus números en El Sadar, un estadio casi inexpugnable en los últimos tiempos, pues suma 29 encuentros sin caer derrota ante su público, cayendo por última vez en casa el 1 de abril de 2018 frente al Tenerife en Segunda División A. Pero sus guarismos esta campaña lejos de la instalación pamplonesa no son desdeñables. El rendimiento de los granadinos está siendo excelente, con ocho puntos en cinco citas, pero los navarros no se quedan muy atrás. Ha sumado cinco puntos en cuatro choques, cayendo tan sólo ante el Real Madrid, al igual que el Granada CF.

Gran nivel defensivo

Su buen rendimiento es consecuencia de su excelente nivel defensivo pues, tras el Athletic Club y el Atlético de Madrid, es la escuadra que menos goles encaja (8) y esa es la clave para que esté situado en una cómoda undécima plaza con once puntos y a tan sólo tres de los rojiblancos. Si el Granada CF vence, seguirá manteniendo su idílica posición, como mínimo cuarto en la tabla, en puestos de Champions League y siguiendo la estela de los grandes del fútbol español que encabezan, un año más, la clasificación.

Neyder Lozano, Quini, Germán, Montoro y Fede Vico son las bajas de los rojiblancos

Pero para ello, deberá derrotar a los rojillos en una cita a la que los de Diego Martínez acuden con muchos problemas físicos en sus jugadores. El parón, lejos de servir para recuperar jugadores, ha supuesto en algunos casos que los futbolistas que tiene a su cargo el técnico vigués hayan sufrido algún que otro problema más como ha sido el caso de Vadillo. Poco a poco, la enfermería se va aliviando y, por ejemplo, Álex Martínez ya se ha incorporado al grupo e incluso podría ser convocado teniendo en cuenta que Germán Sánchez está sancionado por acumulación de amonestaciones y Neyder Lozano, Quini y Fede Vico siguen de baja, al igual que Montoro.

Precisamente, el sustituto del centrocampista valenciano, que seguirá hasta 2022 en la entidad nazarí tras su reciente renovación, es el principal quebradero de cabeza de Diego Martínez. No tener en la plantilla a un jugador de sus características era un riesgo que la dirección deportiva asumió en la planificación de la temporada. Porque ni Gonalons, ni Azeez, ni Yangel Herrera ni Eteki tienen la misma facilidad ni tranquilidad con el balón en los pies que el ‘19’ rojiblanco. Quizá por ello, se opte por cambiar el sistema de las dos últimas jornadas, en las que Azeez actuó donde más le gusta, un box to box ayudando defensivamente pero con llegada al área.

Once imprevisible

Además, el momento físico de Maxime Gonalons no parece ser el ideal, por lo que quizá se vuelva al dibujo del 4-2-3-1, con Puertas o incluso Carlos Fernández ayudando al centro del campo si la presión osasunista ahoga la creación del Granada CF. Sin Vico, y con Vadillo que ha sufrido problemas en una de sus rodillas durante el parón, su participación en el once podría condicionar el posicionamiento de Antonio Puertas sobre el verde. Si el míster quiere músculo, formar con Eteki o Gonalons junto a Yangel Herrera en la medular con Azeez por delante sería una opción, aunque no precisamente la más ofensiva ante un equipo como Osasuna al que la posesión no es que le preocupe demasiado.

Vuelve Martínez

Pero no será la única novedad en el equipo titular pues la sanción de Germán hará que José Antonio Martínez vuelva a tener una oportunidad desde el inicio en el eje de la zaga junto a Domingos Duarte, en una defensa que mantendrá a Víctor Díaz y Carlos Neva en los flancos un partido más. Por su parte, Osasuna llega a Granada con las ausencias de Lillo, Kike Barja, David García y Rober Ibáñez. Rubén García estará disponible.

Una cita, por tanto, incómoda que abrirá la novena jornada y en la que la afición rojiblanca quiere volver a ver los signos de identidad de un equipo que le ha hecho ilusionarse una vez más.