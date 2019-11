Con toda la cúpula directiva rojiblanca presente salvo, como es habitual ya su presidente y propietario Jiang Lizhang, la sala de prensa del Nuevo Estadio de Los Cármenes fue el escenario del acto de renovación de Diego Martínez hasta 2021 con el Granada CF. Acompañado por su cuerpo técnico al completo, que también continuará, el entrenador vigués manifestó estar “muy feliz” y esperanzado en “seguir creciendo y con más deseo que nunca de trabajar”.

En una escenificación de algo que se intuía desde hace semanas, Martínez declaró que su mejor momento como máximo responsable del octogenario club fue “el ascenso en Mallorca, que siempre será especial, pues fue una semana muy emotiva que siempre recordaremos”. Pero por encima de todo, se queda con “la complicidad y la comunión que existe con el club y la afición”, algo que le ha hecho sentirse “feliz. Serlo como entrenador es muy difícil y yo llevo 500 días felices en el Granada CF”.

Vínculo

Los halagos entre unos y otros fue la constante, pero el gallego tiene claro que tanto él como sus ayudantes y la dirección de la entidad “creemos en lo que estamos haciendo y compartimos la misma visión de lo que queremos hacer”. Lo que sí reconoció es que “mi vinculación con Granada existe tanto afectiva como personalmente y a ello se le añade la felicidad deportiva, por lo que la relación es aún más importante”.

Cuestionado por qué es lo que más orgulloso le ha hecho sentirse desde que aterrizó en Los Cármenes, dejó claro que es “la vinculación y la conexión que existe con la afición, que está relacionado con lo que transmiten sus jugadores sobre el terreno de juego”.

Valores

El hecho de haber logrando un ascenso y estar, hasta el momento, en la zona media-alta de la tabla de Primera División es algo que Diego Martínez achaca a que “en este año y medio compartimos una visión y unos valores con los que todos nos sentimos identificados. Los clubes tienen tres pilares para poder crecer, uno es la estabilidad, otro es que exista una visión compartida en la que todos crean y además unos valores deportivos que te pueda hacer competitivo, y eso es lo que me ha tocado vivir”. Pero dentro de ello, matizó que “este equipo en la adversidad ve una oportunidad, y eso es lo que he sentido, el espíritu de superación que es una de nuestra señas de identidad”.

Antonio Fernádez-Monterrubio: “Tenemos claro el camino y para ello necesitamos a Diego Martínez”

También tuvo un mensaje para la afición, a la que animó para que “siga compitiendo y creyendo en nosotros”. De los que tampoco se olvidó fue de sus jugadores a los que ensalzó al apuntar que “siento una gran empatía y complicidad con ellos, pero siempre desde la exigencia que es lo que nos hace a todos que mejoremos en el día a día”. Al hilo, dijo que “tener un vestuario en el que todos se identifican con una idea es la mejor de las noticias”.

Mejorar

Por lo que se refiere a los logros deportivos conseguidos, no dudó en señalar que “le hemos cambiado la cara al club pero esto es un trabajo de equipo. No pienso mucho en el futuro ni en lo que está por llegar porque soy de creer mucho en el presente. Cuando llegamos aquí, lo primero que pensamos fue en mejorar y en aprovechar el potencial que tenía el club. Seguimos con ganas de seguir evolucionando pero no pensamos mucho más allá porque quién sabe lo que va a pasar”.

Competitivos

Unos logros que simplificó, lejos del ascenso o de tener 20 puntos en trece jornadas para ser un recién ascendido, en aspectos como “ser competitivos en cada partido, conseguir por ejemplo que Ramón Azeez vuelva a la selección de Nigeria o que Domingos Duarte sea internacional con Portugal, pero sobre todo que tanto futbolistas como cuerpo técnico y entrenador mejoren cada día”.

Puede ver parte de la rueda de prensa de Diego Martínez en el siguiente vídeo: