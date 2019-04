Que no cunda el pánico rojiblanco

Acostumbrados durante seis años a un torneo como la de Primera División en la que las diferencias son palpables entre los que pelan por jugar en Europa y los que lo hacen por no descender, comprobar cómo en LaLiga 1|2|3 se puede seguir en ascenso pese a no ganar en tres jornadas convierte la Segunda en una competición especial. Porque tres son las semanas que los de Diego Martínez llevan sin vencer, en las que han sumado dos puntos de nueve posibles y, pese a ello, siguen segundos.

Sin embargo, la derrota en Soria poco menos que ha encendido las alarmas en gran parte del entorno y eso que tan sólo se han perdido seis encuentros en lo que se lleva de curso. Los rojiblancos están mal acostumbrando a su afición y parece que si no ganan todos los partidos, será un fracaso. Lo fue la pasada campaña pero este, con la mitad de presupuesto, estar peleando codo con codo ante equipos con mayor capacidad económica tiene que ser valorado en su justa medida.

Recuerdos del pasado

Pero eso no quita para ser exigentes con el Granada CF, como no puede ser de otra manera. Y así se postuló el técnico nazarí al término del choque en Los Pajaritos. “Este partido nos debe servir para aprender”, manifestó en sala de prensa. Aprender, por ejemplo, a no conceder faltas absurdas como la que cometió Álvaro Vadillo que costó el primer tanto. Un gol a balón parado, ese aspecto del juego que tanto dolores de cabeza dio a José Luis Oltra, Pedro Morilla y Miguel Ángel Portugal la anterior temporada y que parecía haberse olvidado. Tan sólo ante el Sporting se encajó un tanto de esa naturaleza, gol que costó dos puntos ante los asturianos en el tiempo de descuento.

Tranquilidad

Ver cómo Osasuna se escapa en la tabla clasificatoria parece haber puesto nervioso a más de uno. Pero en Segunda, si algo hay que tener es paciencia, tranquilidad y la cabeza fría cuando vienen mal dadas porque es una constante en todos los equipos. Y sino, que se lo digan al Deportivo que suma seis jornadas sin ganar, si exceptuamos los tres puntos que sumó por la exclusión del Reus. El Málaga, por ejemplo, ha ganado dos de los últimos diez encuentros si bien únicamente ha perdido uno y mantiene las opciones intactas. Por lo que no hay que rasgarse las vestiduras por un encuentro perdido.

Toca reivindicarse

Que el Granada CF pasa por una parte del calendario complicado no escapa a nadie. El sábado llega a Los Cármenes el Málaga, un equipo con tres puntos menos que de ganar le igualaría en la tabla y aún no ha sumado los tres puntos del Reus. Una cita ideal para demostrar que los de Martínez no son inferiores a nadie, bajas al margen. Poco a poco se comienzan a recuperar efectivos aunque la sombra de Montoro es alargada. Aún es pronto para saber si el centrocampista valenciano estará ante los de malacitanos pero si no lo hace, los menos habituales tienen una gran oportunidad para reivindicarse.

Ramón Azeez no realizó su mejor partido ante el Numancia, como tampoco lo hizo Vadillo u Ojeda. Pero el técnico vigués recupera a jugadores como Germán, Rodri, Pozo ya jugó en tierras castellano-leonesas y Puertas está aprovechando los minutos en las últimas jornadas. Y también está José Antonio, que no juega desde Pamplona donde cuajó un buen encuentro pese a su error en un despeje que costó el gol de Rubén García, pero que es el jugador con un perfil más parecido a Montoro y quizá merezca una nueva oportunidad.

El día de la afición

Se acerca la recta final y citas como la del sábado deben servir para superar, por fin, la barrera de los 14.000 espectadores en las gradas de Los Cármenes, que parece que se resiste. A ello contribuirán, a buen seguro, los seguidores malacitanos que se desplacen pero el duelo tiene todos los ingredientes para que se alcance la mayor entrada del año. Derbi andaluz, segundo contra cuarto y dos equipos rocosos defensivamente con el average particular en juego (que puede ser decisivo) y encima con unos precios de las entradas que si se compran de manera anticipa los aficionados se ahorran un dinero. Si el granadino no acude, será difícil que encuentre más incentivos.

No perder

Diez empates han sumado tanto Granada CF como Málaga CF y de sumar el undécimo, el beneficiado serían los locales pues mantendrían la renta de tres puntos, se impondrían en el average y podrían seguir en zona de ascenso directo si el Albacete no gana en Alcorcón, uno de los campos más complicados. Pero si cae ante su público, la situación cambiaría mucho y más teniendo en cuenta que en Semana Santa jugarán a domicilio tanto en Gijón como en Lugo. Pero eso, como suele repetir Diego Martínez, es hablar de hipótesis.