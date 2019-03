Casualidad o no, los datos dicen que cuando Ángel Montoro no está sobre el terreno de juego, su equipo no gana. Sucedió en el duelo de ida ante el Numancia en Los Cármenes, se repitió en la jornada 23 ante el Extremadura, en Pamplona ante Osasuna y este sábado en Soria. Los rojiblancos cayeron por sexta vez en la temporada por la mínima sin la brújula en el campo en un duelo que quedó desnivelado por dos acciones a balón parado, una falta lateral y un penalti en un mal arranque de la segunda mitad. Al conjunto de Diego Martínez le costó generar peligro pese a que su inicio fue bueno, pero cuatro minutos le bastaron a los de López Garai para ponerse dos tantos por delante que fue demasiada losa para un equipo al que parece que en los últimos partidos le cuesta ver puerta.

Buen inicio

La puesta en escena presagiaba un choque más plácido de lo inicialmente previsto. Sobre todo porque los vestidos de negro presionaron muy arriba a su rival, acostumbrado a salir jugando desde atrás. Eso le permitió recuperar el esférico en zonas muy comprometidas. Pero lo mismo sucedía cuando el Granada CF iniciaba las jugadas. Una partida de ajedrez de la que salió vencedor el conjunto visitante al menos durante la primera media hora de encuentro.

Pocas ocasiones

No obstante, los acercamientos fueron escasos y eso que a los tres minutos Adri Castellano, tras un gran pase de Martínez, tuvo la primera ocasión pero su golpeo se fue muy desviado una vez que pisó área. Parecía mucho más cómodo el cuadro nazarí, que al cuarto de hora se acercó de nuevo a las inmediaciones de Juan Carlos por medio de Quini, que repitió en el lateral diestro al decidir el míster que Víctor Díaz actuara de central. El cordobés centró raso pero despejó la zaga.

En la primera mitad los rojiblancos controlaron pero con poco peligro

La defensa vivía plácida y tan sólo Markel, tras jugada individual de Higinio que realizó un gran partido, probó a Rui Silva pero el portugués de nuevo volvió a dejar la portería a cero en la primera mitad. El choque pudo cambiar antes de la media hora tras una internada por la derecha de Vico a cuyo centro no remató llegó Ramos al primer palo pero sí Ramón Azeez al segundo. Sin embargo, el nigeriano llegó muy forzado y no pudo conectar con el esférico en boca de gol como hubiera querido. Fue la más clara de un primer acto muy igualado.

A balón parado

El descanso no le sentó para nada bien a los rojiblancos, que en apenas 240 segundos vieron como dos acciones a balón parado comenzó a desnivelar el choque para los numantinos. Primero en el 47' con una absurda falta lateral de Vadillo que Fran Villalba la colgó al corazón del área donde Atienza, defendido por Quini que le perdió la cara al balón, tocó con el pie para batir a Rui Silva. Segundo tanto de esta naturaleza en la temporada que encaja el Granada CF.

Pero fue aún peor pues en el 51' Martínez cometió un penalti por tocar el cuero con el brazo que, en un primer momento, Ocón Arráiz no apreció pero sí su asistente que fue el que tomó la decisión. David Rodríguez no perdonó ante Silva al que parece que parar penaltis no es lo suyo pues los cinco que le han tirado han sido gol.

Tocaba intentar la heroica y desde el banquillo se tardó poco en reaccionar. Dos cambios de una tacada y cambio de sistema fue la solución, retrasando a San Emeterio a la posición de central actuando con dos carrileros. La entrada de Puertas le dio otro aire al juego atacante granadino. Vadillo no se iba de nadie y únicamente la movilidad de Fede Vico generaba algo de peligro porque Adrián Ramos no estaba, sobre todo a la hora de rematar aunque sí para bajar balones.

Polémica

La jugada polémica del choque que encendió al banquillo visitante llegó en el 72' tras una caída en el área de Alejandro Pozo, que volvió a jugar tras un mes parado, pero el colegiado riojano no lo señaló. Fue el anticipo del tanto de Antonio Puertas, el Pichichi del equipo, que no desaprovechó de cabeza un magnífico centro de Vico desde la izquierda.

Puertas recortó distancias una vez que Martínez ordenó un cambio de sistema

Con 2-1, los nervios se instalaron en los sorianos. Comenzaron a tener menos posesión con Aguirre ya en el campo pero el conjunto de López Garai en el último cuarto de hora apenas concedió ocasiones a su rival. Únicamente destacó un remate de Fede San Emeterio de cabeza tras saque de esquina de 'El Bicho' que se fue por encima del larguero, y un último intento de Vico muy desequilibrado que se marchó desviado.

Mal menor

Se cayó en Soria pero el resultado en el Carlos Belmonte, donde el Albacete empató con el Tenerife, permitirá al Granada CF terminar la jornada en puestos de ascenso directo una semana más. Y eso sin Montoro, que cuando ha faltado tan sólo se han sumado dos puntos de doce posibles.