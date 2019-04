Igualar la cantidad de puntos que se sumó la pasada campaña, con 27 aún por disputar, no hace más que reflejar la extraordinaria temporada que el cuadro de Diego Martínez está realizando. Unos números, espectaculares en muchos aspectos, que confirman que este equipo está llamado a alcanzar grandes metas si todo transcurre con normalidad y se mantiene la regularidad que le ha llevado a estar en ascenso directo en veinte de las 33 jornadas que se llevan disputadas. Lo que se escuchó en Los Cármenes en la recta final del choque (“¡Que sí, joder, que vamos a ascender!") es fruto de la ilusión de la afición rojiblanca, que ve cerca un objetivo que nadie esperaba allá por el mes de junio cuando aterrizó el técnico gallego en Granada.

En desacuerdo

Al fin se logró la mejor entrada del año en la instalación del Zaidín gracias, sobre todo, a los más de 3.000 seguidores malagueños que llegaron desde la capital de la Costa del Sol. Pero pese a que se anunció 15.211 en el marcador del estadio, la entidad se apresuró en mostrar su absoluto desacuerdo con la cifra que la empresa contratada por la Liga de Fútbol Profesional ofrece. Lo que lleva a deducir que no ha debido ser la única vez que no se haya estado conforme con los datos que aporta pues ha habido algún que otro encuentro en el que la asistencia ha parecido mayor de lo que finalmente se dio como oficial. Lo mismo la contabilización de los espectadores la llevó a cabo el Parque Comercial Granaita, de reciente inauguración, que en sus redes sociales incitaba el pasado sábado al ciudadano granadino a “pasar de mojarse en el campo y disfrutar del fútbol en las pantallas gigantes” del centro. Un detalle que seguramente en otra ciudad no pasaría. Pero esto es Granada.

Las muelas

Señaló Diego Martínez en la comparecencia ante los medios de comunicación al término del choque frente a los de Juan Ramón López Muñiz que un partido de Segunda “es como un dolor de muelas”. Y por la cara con la que llegó a la sala de prensa pareció que venía de pasar por el dentista. Se le vio agotado, cansado, fruto de la tensión con la vivió el choque pues su equipo se jugaba mucho. Y es que no paró en todo el duelo y cuando la afición se relajó un instante, se encargó de alentar a la grada que respondió a la llamada del líder de este proyecto que no cambió su discurso como es normal porque cuando las cosas van bien para qué variarlas.

Adri y el compromiso

Y eso que hubo novedades en el once inicial. La más destacada, la de Antonio Puertas, que dejó en el banquillo a Álvaro Vadillo por primera vez en la temporada. Aunque en la convocatoria sorprendió que no estuviera Adri Castellano, que no ha desentonado cuando ha jugado pero que vio el choque desde la grada. Pero eso no fue óbice para que el cordobés se mostrara igual o más contento que cualquier otro compañero como quedó reflejado en la foto que el club subió a sus redes sociales al finalizar el encuentro en el vestuario en la que todos, y especialmente Adri, se mostraban eufóricos. No es más que un ejemplo de lo que se predica desde la entidad que no es otra cosa que la unión y el compromiso de un grupo con el que la afición está claramente identificado.

La máquina diabólica

Los resultados, salvo la afortunada victoria del Albacete en Alcorcón, acompañaron una semana más. Y falta haría que sigan echando una mano en Semana Santa, en la que los rojiblancos tienen que afrontar dos choques a domicilio de manera consecutiva. El primero ante el Sporting, que viene a ser el mejor equipo de la categoría en las últimas seis jornadas empatado con el Elche. Los asturianos tienen dos puntos más que el propio Granada CF, que según los datos de la 'Máquina Diabólica' de Míster Chip, un colaborador del programa Radio Estadio de Onda Cero, ascendería como segundo con 75 puntos, que es la cifra mínima para regresar a Primera División sin tener que jugar play off. No dejan de ser estadísticas pero seguro que al aficionado rojiblanco le ilusiona. Aunque lo mismo a Diego no tanto porque supone desviarse “del camino”, pero es inevitable.