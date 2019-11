Hay rachas y rachas. Las hay que el futuro que se vislumbra cuando se está inmersa es una de ellas es tan negativo que por mucho que se intente se es consciente de que es imposible salir de ella. Y la última temporada de los rojiblancos en Primera División antes del regreso esta campaña es un claro ejemplo. Pero existen otras en las que las sensaciones no son tan malas como los resultados así reflejan. En una de éstas últimas se encuentra el conjunto de Diego Martínez, que suma tres derrotas consecutivas pero al que el colchón de puntos acumulados en los diez primeros partidos hace que la preocupación sea menor. Que transcurra una jornada más y la distancia con los cuatro últimos sea la misma, exceptuando el colista Leganés que le ha recortado un punto, es una noticia más que positiva. Porque aunque la posición de los rojiblancos sea la octava en la tabla de clasificación, el verdadero objetivo debe ser la permanencia. Y en ese sentido, la renta es más que tranquilizadora. Aunque no hay que relajarse.

Lo normal

Pero tampoco hay que engañarse. Desde que el técnico gallego ocupa el banquillo nazarí, nunca se había caído en tres citas consecutivas pero la realidad es que eso es lo habitual y más siendo un recién ascendido. Es más, no pasar por malas rachas en Segunda División, con lo competitiva y la duración que tiene, es poco menos que un milagro. El curso anterior únicamente el Granada CF perdió dos encuentros de manera consecutiva ante Osasuna y Deportivo en el mes de febrero. Pero fue la regularidad lo que hizo que se lograra el ascenso. En cualquier caso, hay aspectos que mejorar sobre todo a nivel ofensivo, pero también ganar competitividad en la plantilla y ya no sólo por lo que se refiere a aligerar la enfermería.

Por recuperar

Al margen de contar hasta el momento con Víctor Díaz y Neyder Lozano en el parte de bajas, el parón con motivo de los compromisos internacionales de las distintas selecciones debe servir para recuperar a piezas claves en el esquema nazarí. Al margen de poner a punto físicamente a futbolistas como Ángel Montoro o Fede Vico, que salen de más de un mes sin competir, otros elementos como Darwin Machís, Roberto Soldado o Adrián Ramos deben dar un paso más, sobre todo a nivel goleador. Porque contar con tres delanteros, incluido Carlos Fernández, y que en trece partidos hayan anotado tres tantos, comienza a preocupar. Claro, que el técnico vigués dirá que ya en la campaña pasada no hicieron falta los goles de los arietes para ascender.

En las últimas cinco citas, los rojiblancos han chutado entre los tres palos en sólo once ocasiones

Sin embargo, en las últimas jornadas está quedando claro que cuando se atasca el equipo en ataque, que está sucediendo, la poca pegada de sus referencias ofensivas hace que en la fase ofensiva sea mucho más previsible y eso se traduce en menos disparos entre los tres palos. Los números están ahí en las últimas cinco citas, en las que los rojiblancos han chutado al arco en once ocasiones. En ese mismo tramo, pero desde la jornada cuarta a la octava, se buscó la portería rival en 20 ocasiones. Las estadísticas no mienten. Y hacer trabajar al guardameta contrario en una única ocasión como pasó en Mestalla suele ser sinónimo, como mínimo, de empate que no fue lo que ocurrió.

¿Casualidad?

En ese tramo de la competición ha habido un futbolista ausente en cuatro de los duelos y en el último no llegó a estar ni media hora sobre el terreno de juego. Se trata de Montoro, cuya ausencia se nota, y mucho, en el juego de los rojiblancos. La pausa que ofrece en la medular y la claridad de ideas que tiene cuando el cuero pasa por sus botas no la ofrece nadie en la plantilla. Y en Mestalla quedó reflejado sobre todo cuando había que atacar. Gonalons, Yangel Herrera y Azeez, en la presión, son muy válidos en su función, pero no tienen la calidad del valenciano ni le dan tanta continuidad al juego en el eje del centro del campo. Se acerca el mercado invernal, y contar con un sustituto de sus características no vendría nada mal. Existen dos fichas libres y hueco hay. Todo dependerá de las necesidades y la disponibilidad económica.

¿Y Ramos?

Resta poco más de mes y medio para que concluya la relación contractual del ariete colombiano con el Granada CF y su participación es cada vez más escasa. Siempre ha estado disponible para el míster, pero en ocho de las trece jornadas que se llevan hasta el momento, no ha pisado el césped aunque sí estuvo convocado. Tan sólo ha gozado de dos titularidades en las que su actuación no ha sido nada afortunada para un total de 168 minutos. Un bagaje muy pobre para un futbolista de su trayectoria. El silencio al respecto del 'caso Ramos' se han instalado en la planta alta del Granada CF, pero hay que tomar una decisión próximamente aunque quizá no sea deportiva precisamente.

Duro calendario

Se ha pasado un tramo complicado del calendario, pero tras el parón llegan dos equipos no precisamente fáciles como son el Atlético de Madrid, que llegará al Nuevo Estadio de Los Cármenes con ausencias destacadas como Saúl Ñíguez y Thomas Partey. Un duelo que enfrentará a dos técnicos que ven el fútbol de la misma manera, en el que la intensidad no se negocia. Posteriormente, habrá que visitar San Mamés. Si se acumularan cinco derrotas seguidas, no sería nada extraño pues el presupuesto de la entidad presidida por Jiang Lizhang es ínfimo con respecto a ellos pero todo hay que jugarlo, que diría el preparador gallego.