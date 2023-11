La gestión del Granada desilusiona a la afición

Sucedió el pasado 27 mayo. El Granada CF venció por 2-0 al Leganés logrando así el objetivo de regresar a Primera División en la jornada de reflexión previa a las pasadas elecciones municipales. Sin embargo, desde entonces, lo que en aquellos días era ilusión en el granadinismo por regresar a la élite, se ha transformado en una fase de depresión que ha culminado con la eliminación, salvo que los recursos de la entidad prosperen, de la Copa del Rey por una inaceptable alineación indebida.

Si finalmente la entidad nonagenaria deja de participar en el torneo copero, será la culminación a una gestión más que mejorable en poco más de cinco meses para olvidar. Desde que se subió, son numerosos los ejemplos de acciones, y en ocasiones inacciones, que han llevado a cabo los actuales responsables del club con Sophia Yang a la cabeza, acompañado de su mano derecha y adjunto a la presidencia, Javier Aranguren, y el director general y también consejero Alfredo García Amado.

Cuando la alegría desbordó la ciudad por volver a Primera División, la única celebración fue de madrugada, con los aficionados más jóvenes ya dormidos perdiendo así una gran oportunidad por fomentar el granadinismo. Es cierto que las elecciones fueron al día siguiente del ascenso, pero el lunes por la tarde, por ejemplo, se pudo hacer algo, aunque sea en el Estadio Nuevo Los Cármenes para celebrar la fiesta con los más fieles y esos niños que se quedaron con las ganas de ver a sus ídolos. Pero no, tan sólo se acudió a una recepción oficial en el Ayuntamiento con el entonces alcalde en funciones, Paco Cuenca, y con el director general, Paco López y Víctor Díaz como únicos representantes. Era 1 de junio y la presidenta no acudió ni el resto de la plantilla, según la versión oficial porque “comenzaron sus vacaciones”.

Silencio

Fue la primera de muchas. Porque desde entonces, se abrió un periodo de tiempo donde primó el silencio. De hecho, ni se anunció de manera oficial la renovación del técnico y eso que lo tenía en una cláusula de su contrato en caso de lograr el objetivo. Ni eso se hizo. Ante tal silencio, comenzaron a surgir los rumores de venta del club. Públicamente nada se movía y eso fue apagando la ilusión de la afición que más que un ascenso a Primera poco menos que parecía que había descendido. De hecho, se convocó una Junta General Extraordinaria de accionistas para el 24 de julio que nunca se celebró. Eso aumentó aún los dimes y diretes sobre la posible venta. Este medio pudo hablar con Andrés Fassi, representante de un grupo inversor interesado en comprar el club, que reconoció las negociaciones. Pero la Junta se desconvocó el 20 de julio cuando comenzaron a enfriarse los contactos pues había que hacer una plantilla para tratar de competir.

De hecho, durante todo el mes de junio tan sólo se informó de la ampliación de la vinculación de Bryan Zaragoza y de la renovación del convenio anual para la cesión del Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes. Demasiado tiempo sin tener noticias. Los fichajes no llegaron pero sí las salidas de jugadores muy queridos como Rubén Rochina, Quini y Jorge Molina, que finalmente se retiró y ha pasado al cuerpo técnico. El equipo arrancó la pretemporada sin caras nuevas y fue el 15 de julio, 48 días después del ascenso, cuando se conoció el primer fichaje, Jesús Vallejo. Casi nada.

Los Días del Club

Pero antes llegó el que supuso un punto y aparte en la gestión de club en la presente campaña. Fue la presentación de la campaña de abonos en la que no se cumplió la promesa que se dijo cuando un año antes se puso en marcha la venta de carnets. Y es que Alfredo García Amado dijo que si se subía a Primera, se mantendrían los mismos precios. Pero la realidad no fue así al incluir dos Días del Club, una medida olvidada ya, ante Barcelona y Real Madrid a 30 euros por partido que deberán pagar los abonados. Las críticas fueron numerosas. No era para menos pues la afición se sintió engañada pero aún así, demostró que está muy por encima de los que gestionan hasta el momento el club, y se abonaron batiendo el récord de la entidad con 17.012 pases de temporada.

La entidad anunció la celebración del Trofeo Ciudad de Granada que no se ha celebrado

Pero la cosa fue a peor. Tras anunciar la disputa del tradicional Trofeo Ciudad de Granada, que iba a disputarse frente a la UD Almería el sábado 5 de agosto, finalmente debido a la resiembra del césped, no se celebró en Los Cármenes y el duelo se disputó en tierras almerienses quedando en un simple amistoso. Una vez más, los seguidores se quedaron sin ver a su equipo. El trofeo quedó pendiente de definir una nueva fecha. Nunca más se supo. Tampoco compareció con asiduidad la presidenta Sophia Yang, tal y como prometió tras descender a Segunda. Aunque para lo que dice casi que mejor.

El 14 de agosto arrancó la liga y el Granada CF cayó derrotado ante el Atlético de Madrid por 3-1 en el debut de Samu, que marcó el tanto rojiblanco. Fue su único partido como jugador de la primera plantilla. Una pésima gestión deportiva tras no lograr renovarlo, provocó que siete días después el conjunto colchonero pagara su cláusula de rescisión (6 millones de euros) y se marchara. La perla de la cantera se fue y finalmente fue cedido al Deportivo Alavés.

Los fichajes

Tras la marcha del ariete, Paco López confiaba en que los fichajes terminarían llegando, pero tan sólo se incorporaron seis futbolistas, de los cuales a día de hoy tan sólo ha podido emplear con cierta asiduidad a cuatro (Álvaro, Gumbau, Gonzalo Villar y Lucas Boyé). Vallejo lleva casi todo el curso lesionado y únicamente ha disputado 97 minutos y Manafá está empezando ahora a contar con oportunidades. De hecho, en liga debutó el pasado domingo en Valencia. Sin duda fue un cierre del mercado que dejó muy insatisfechos a los hinchas.

A ello hay que sumar el regreso, auspiciado por el club, de un sector de la grada de animación que ya generó problemas en el desplazamiento a Cartagena el pasado curso y que provocó una trifulca con otros seguidores rojiblancos en el partido contra el Rayo Vallecano. Y llegó el primer Día del Club ante el Barcelona y, como era previsible, hubo numerosos problemas para acceder a la instalación del Zaidín. Se formaron largas colas y muchos aficionados se perdieron el primer gol de Bryan Zaragoza. El club pidió perdón con un comunicado antes del descanso. Se veía venir.

Problemas también hubo con los abonados que quisieron acudir a ver el primer partido del Recreativo en la Ciudad Deportiva ante el Algeciras. Cientos de abonados del Granada CF no pudieron presenciar el choque debido a la falta de aforo en la instalación de la carretera de Alfacar, pese a que su abono le daba derecho a ello.

Adiós a Nico

Y por si fuera poco, en mitad de la temporada y ante los malos resultados, se decidió destituir de su cargo a Nico Rodríguez, el director deportivo, contratando a un joven italiano llamado Matteo Tognozzi que no ha sido hasta el momento máximo responsable deportivo en ningún equipo. Y lo primero que se encuentra fue una posible alineación indebida que puede dejar al club que le paga sin competir en la Copa del Rey. Sin duda, las cosas se pueden hacer mejor, mucho mejor. Los resultados y el desencanto de la afición están ahí. Poco más se puede decir.