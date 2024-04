El 'efecto' Sandoval tampoco le sirve al Granada CF que cae ante el Valencia (0-1)

José Ramón Sandoval no pudo, en su regreso al banquillo de Los Cármenes, hacer que el Granada CF rompiera su mala dinámica y vio como su equipo cayó ante el Valencia CF en un partido con dos partes muy diferenciadas. Los locales no supieron concretar las ocasiones que crearon en el primer tiempo y lo pagaron en el segundo.

En un ambiente apagado aunque con más espectadores en la grada con respecto a la anterior cita ante la Real Sociedad, el conjunto de Sandoval fue el que mandó en el primer acto ante un pobre Valencia que no demostró su posición en la tabla clasificatoria. Los rojiblancos fueron los que gozaron de más ocasiones aunque sin fortuna.

Otra cara

Se le vio a los locales más sueltos, con intenciones ofensivas e intensos. Eso que tanto se ha echado en falta a lo largo de la temporada y que llegó tarde, muy tarde. Ya desde el inicio se vio a un equipo atrevido, con mucho peligro por la banda derecha que ocupó Pellistri que mantuvo un bonito duelo con un exrojiblanco como Dimitri Foulquier. Así, fueron llegando los acercamientos con Myrto Uzuni como gran protagonista.

El internacional albanés se benefició no sólo del extremo uruguayo sino también del trabajo oscuro de Lucas Boyé y de la buena coordinación en la sala de máquinas ocupada por Gumbau y Sergio Ruiz. La primera llegada tuvo lugar a los tres minutos pero el centro atrás de Pellistri, tras ganar línea de fondo, no encontró rematador. Fue un primer aviso de los numerosos de los que gozaron los de Sandoval.

En el 12’, Uzuni disparó desde la frontal con la zurda pero rechazó Mamardashvili. Fue el inicio de los mejores minutos de los locales, más sueltos y con intención de llegar al área rival, cosa de la que ha pecado a lo largo de todo el curso y, en especial, en las últimas citas. Aunque, sin duda, la mejor oportunidad llegó en el minuto 18 con un gran disparo de Gerard Gumbau desde fuera del área con la zurda que se estrelló en la cruceta del portero valencianista.

Los 15.107 espectadores que se dieron cita en la instalación del Zaidín, al menos, estaban viendo un equipo sin miedo, que presionó y le robó infinidad balones a los de Rubén Baraja, que se mostraron muy incómodos sobre el verde y sin apenas pegada. De hecho, Augusto Batalla no tuvo que trabajar en todo el primer tiempo salvo una salida a los pies de Fran Pérez nada más iniciarse el choque.

Más ocasiones

En el ecuador de la primera mitad, Uzuni de nuevo lo intentó pero Mamardashvili envió a saque de esquina con su manopla. Sin duda, el Granada CF mereció ir por delante en el electrónico pero no lo logró pese a que ocasiones tuvo. De hecho, un minuto después, Mosquera le quitó el cuero de la bota a Pellistri cuando el jugador cedido por el Manchester United se disponía a rematar. La profundidad de los rojiblancos sorprendió a gran parte de los hinchas granadinos que pudieron ver cómo su equipo se pudo poner por delante en el marcador en el 27 tras una gran combinación entre Sergio Ruiz, Lucas Boyé y Pellistri que terminó con remate del extremo uruguayo que despejó Mamardashvili. Sin duda, se vieron en 45 minutos más ocasiones que en los últimos tres duelos anteriores juntos.

El Valencia, mientras tanto, no apareció por Los Cármenes hasta que Sergi Canós, a dos minutos del descanso, lo intentó con un disparo buscando el palo largo de Batalla pero el esférico no encontró portería. Fue el único acercamiento de los che que defraudaron en el Zaidín con un juego pobre y ramplón que no fue aprovechado por los granadinos.

Sin cambios y con la misma dinámica arrancó el segundo acto aunque con un Valencia algo más atrevido, algo que tampoco era demasiado complicado a tenor de los primeros 45 minutos que jugó. De hecho, fueron los visitantes los que gozaron de la primera oportunidad por medio de Javi Guerra con un remate de cabeza a la salida de un córner. La respuesta la ofreció Corbeanu con un flojo disparo desde la frontal que no encontró portería.

El choque bajó varios enteros en la reanudación y fue la grada la protagonista. La local pidiendo la marcha de los actuales rectores y la afición visitante pidiendo la salida del club che de Peter Lim. Y es que es lo único que tienen en común ambas entidades, que nadie está contento con los propietarios y gestores. Los que pagan no son tontos aunque algunos en el club sí lo crean así y los menosprecien.

De nuevo lo intentó en el 65’ Guerra de cabeza tras una acción de balón parado pero su intento se marchó por encima del larguero. El fútbol de los de Sandoval no era el mismo pese a que desde el banquillo se intentó darle otro aire con la entrada de Jozwiak y Ricard. Pero costó mucho más hilvanar jugadas. Los de Baraja presionaron más juntos y eso lo acusaron los locales. Y, además, tuvieron más presencia en el área como la que tuvo Vázquez en el 73’ que mandó incomprensiblemente fuera.

Gol del Valencia

Era otro partido al del primer tiempo. El Granada CF comenzó a acusar el cansancio y la falta de ideas y enfrente su contrincante fue creciendo por momentos. El choque se estaba jugando en campo local y, finalmente, se adelantaron los valencianistas. Fue a trece del final cuando Almeida recibió un despeje de Lucas Boyé tras un saque de esquina y batió a Batalla desde el interior del área. Lo de siempre. Otro partido sin dejar la puerta a cero pero eso ya importa poco. El equipo se cayó de manera estrepitosa y el Valencia lo aprovechó. Los cambios no mejoraran nada pese a que Matteo Tognozzi seguro que sigue pensando que este Granada CF es mejor que el del mes de diciembre. Los números no dicen eso. Desgraciadamente, ya queda menos para el descenso.