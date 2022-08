Myrto Uzuni lanza al Granada CF hacia el liderato en solitario de Segunda División

El Granada CF ya es líder en solitario de LaLiga SmartBank. Los de Aitor Karanka lograron una clara, contundente y merecida victoria ante el Villarreal B (3-0) en un duelo marcado por su gran inicio que hizo que a los doce minutos ya vencieran por 2-0. Pero más allá del resultado, la imagen de equipo compacto volvió a ser la nota predominante de un equipo que aún no ha encajado ni un tanto y que llevó a la afición a corear, quizá demasiado pronto, el “que sí, joder, que vamos a ascender”.

No hay nada mejor para un equipo que arrancar el choque ganando desde el primer minuto de partido. O antes. Porque Myrto Uzuni adelantó a los rojiblancos a los 30 segundos tras una buena presión alta de los de Karanka, con Bodiger a la cabeza, que permitió a Callejón ceder al albanés para adelantar a un equipo, al que parece que en este inicio de campaña le sale todo.

Encarrilado

El tanto obligó al filial castellonense a adelantar sus líneas y eso provocó que atrás dejara muchos espacios. Más de los esperados. Y ante tanta facilidad y con la velocidad que tiene el Granada CF arriba, con Uzuni como protagonista, llegó el segundo tanto a los 12 minutos. Melendo vio el desmarque del albanés y le puso el esférico al espacio, el ‘11’ rojiblanco se adelantó al guardameta Iker Álvarez que lo derribó. La pena máxima, tras revisión del VAR, la ejecutó el propio Uzuni dejando en el electrónico una renta casi insalvable para el Villarreal B. Muchos recordaron ese balón que cogió el día del Espanyol para lanzar el penalti que finalmente falló Jorge Molina.

Los rojiblancos concedieron muy pocas ocasiones de gol a su rival

Miguel Álvarez no sabía qué hacer. Su plan de partido se le torció a las primeras de cambio con el espectacular arranque de su rival y levantar la moral de sus jóvenes jugadores no era fácil. Sólidos atrás y con peligro cada vez que jugaba en campo contrario, la afición que acudió a Los Cármenes disfrutó como hacía mucho tiempo no lo hacía.

Uzuni tuvo el hat-trick en su botas pasada la media hora tras una buena acción combinativa de su equipo. Lanzó por encima del larguero. Pero la sensación era que los locales generaban peligro en cada acción de ataque. Con un André Ferreira atento y la zaga muy seria como lo había estado en las dos primeras jornadas, cuando se asociaban Melendo, Callejón, Puertas y Uzuni, las dudas del Villarreal B eran palpables. La pegada rojiblanca es evidente y se volvió a demostrar.

Baja el pistón

Con 2-0 la misión era clara: no dejar que los amarillos se metieran en el partido pese a que Javi Ontiveros lo intentó por todos los medios. Aunque ello fuera en detrimento de reducir las llegadas al área visitante como así ocurrió en la recta final de un primer acto, que dejó más que satisfechos a los seguidores granadinos que ven a un equipo hecho y con las ideas muy claras tanto en ataque como en defensa. Y así se lo hizo a saber a sus jugadores otorgándole una ovación cuando Trujillo Suárez decretó el final de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Con un triple cambio en el inicio del segundo acto, el técnico castellonense buscó revolucionar el juego de su equipo, aunque ello supuso sacrificar a Ontiveros, el mejor de los amarillos en el primer tiempo. Pero Antonio Puertas, en el 51’, tuvo la opción de dejar el choque sentenciado. El almeriense recibió de Callejón, recortó en el área con la derecha y remató con la zurda pero el maltrecho estado del césped de Los Cármenes le jugó una mala pasada y justo cuando fue a golpear, el cuero le dio un bote inesperado que provocó que se fuera al nivel medio del fondo sur.

Solidez

Diego Collado, desde fuera del área y Arana tras un saque de banda mal defendido, lo intentaron a la hora de partido, pero la solidez defensiva que muestra el Granada CF hizo que concediera muy pocas ocasiones de gol. A ello se sumó el esfuerzo que hicieron todos los que jugaron arriba en la presión provocando numerosas pérdidas en la salida de balón desde atrás del cuadro levantino. Un trabajo que fue premiado con varias ovaciones por parte del público.

Los locales buscaron a la contra sentenciar el choque en el segundo acto

El duelo fue, poco a poco, dejando claro que los locales querían sentenciar a la contra, y opciones hubo, pero eso provocó que, por momentos, el bloque se partiera y eso era lo que no quería Karanka. Un ida y vuelta que no beneficiaba a nadie pues sobre el césped estaba Haissem, que demostró una punta de velocidad que ninguno de sus compañeros tenía. De ahí que el vitoriano optara por reforzar la medular con la entrada de Petrovic.

La fiesta

Sin embargo, lo que tanto buscaron los rojiblancos llegó de nuevo de penalti tras un centro hacia Callejón que fue derribado en el aire cuando iba a rematar de cabeza. Era la noche de Uzuni, que logró su hat-trick tan deseado llevando definitivamente la fiesta a la grada. La ola, iluminar la grada con la linterna del móvil, cantar el himno del 80 aniversario y corear el nombre el técnico fue el colofón a una noche que ha vuelto a ilusionar a la Granada futbolística con tan sólo tres encuentros disputados. Pero la Segunda División es muy larga. Piano piano.