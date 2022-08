Directo: Minuto a minuto del Granada CF-Villarreal B

Granada CF y Villarreal B se enfrentan este lunes en el Nuevo Los Cármenes (20:00 horas) en un partido que ambos equipos afrontan invictos tras protagonizar un notable inicio de campeonato.

Los rojiblancos serán líderes en solitario de LaLiga SmartBank se logran imponerse a un equipo recién ascendido a la categoría. El cuadro de Aitor Karanka tendrá mucho ganado si consigue mantener su meta a cero, pues aún no ha encajado ni un tanto.

Sin confianzas

Pero el técnico vasco no quiere confianzas en sus jugadores. Cree que el filial castellonense propondrá un partido abierto y que obligará a los granadiistas a mostrar su mejor versión ante su público.

Karanka recupera para el partido al medio francés Yann Bodiger, ausente en la pasada jornada ante el Racing de Santander por un virus que ya ha superado. Si el galo sale de inicio, podría formar con Petrovic salvo que apueste por Sergio Ruiz o por Víctor Meseguer.

Dudas en el once

También hay dudas sobre la titularidad o no de Óscar Melendo, clave en los minutos que jugó ante el Racing, pero que aún no está al cien por cien en el plano físico. Antonio Puertas, José Callejón y el albanés Myrto Uzuni parecen con un sitio garantizado en el once, por lo que falta conocer si el acompañante de los tres en el cuarteto ofensivo es Melendo, Alberto Soro o el uruguayo Matías Arezo.

Por su parte, el Villarreal B llega con varias ausencias como son los lesionados Iker Goujón y Alex Forés, a los que se suma el sancionado Sergio Lozano, expulsado la pasada jornada.