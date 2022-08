El Granada CF busca redondear agosto con un triunfo ante el filial del Villarreal

El Granada CF afronta este lunes su segundo encuentro como local de manera consecutiva con el objetivo de seguir invicto e imbatido en la competición y, a poder ser, hacer pleno en las tres primeras jornadas de LaLiga SmartBank. Así visto, puede parecer sencillo a tenor del rendimiento que está ofreciendo el conjunto de Aitor Karanka en este arranque liguero. Pero lograr eso en Segunda División no es una empresa fácil.

Y no lo es por varias razones. Para empezar, el técnico vasco cuenta con media plantilla nueva, dos jugadores lesionados en la zaga que, en teoría, deben ser importantes. Además, muchos de los fichajes no se incorporaron en los primeros días de la pretemporada sino todo lo contrario y aún no tienen ese ritmo necesario. Junto a todo ello, las estadísticas dicen que ganar tres encuentros consecutivos en la segunda categoría del fútbol español no es fácil. Y encima, los rojiblancos se medirán a un filial con todo lo que ella conlleva.

Rival peligroso

El cuadro granadino suma dos triunfos logrados de manera muy distinta y eso ha llevado al cuerpo técnico a ser optimista por los diferentes registros que ha ofrecido el equipo. Con total seguridad se verá un partido con más matices teniendo en cuenta el estilo de juego del rival, un Villarreal B muy peligroso, que viene de una dinámica positiva, cuenta con mucha calidad en sus filas y ha arrancado el curso con buenos resultados.

El conjunto de Miguel Álvarez cuenta con jugadores de mucha proyección

Como buen filial, el conjunto castellonense cuenta con jugadores de enorme proyección fruto del gran trabajo que viene realizando la entidad presidida por Fernando Roig en su cantera en las últimas dos décadas. Una victoria y un empate es el bagaje en las dos primeras fechas del calendario para una escuadra cuya principal función es dotar al primer equipo de la entidad de futbolistas, como ha hecho en anteriores campañas y lograr la permanencia cuanto antes.

Duelo abierto

Por todo ello, se equivocaría el Granada CF en confiarse. Ya lo pudo comprobar ante el Racing de Santander en la primera mitad que cualquier rival te puede incomodar un encuentro tan sólo a base de orden y trabajo táctico. Como esos duelos habrá muchos a lo largo del año. Sin embargo, medirse a un filial siempre es distinto. Karanka augura una cita abierta, con dos equipos en busca del arco contrario y mucha calidad tanto en el centro del campo como en ataque.

Aunque no es partidario de hacer revoluciones en su once de una a otra jornada, lo normal es que el míster vitoriano introduzca algún cambio en la formación inicial. Tal y como está funcionando la zaga, que aún no ha encajado ni un gol, André Ferreira, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel y Quini son fijos atrás salvo problema físico de última hora similar al que le ocurrió a Yann Bodiger frente el Racing.

Precisamente, el pivote galo puede ser una de las novedades en el eje, donde hay mucho para elegir. De hecho, es probable que Petrovic sea uno de los sacrificados con respecto al estreno en Los Cármenes. El serbio tiene mucha competencia y el buen rendimiento de Víctor Meseguer en los minutos que estuvo sobre el césped y el trabajo de Sergio Ruiz, que fue de menos a más, pueden hacer que el joven jugador balcánico inicie el duelo desde el banquillo tras dos titularidades.

El once

Lo normal es que las bandas las sigan ocupando Antonio Puertas en la derecha y Myrto Uzuni en la izquierda. El primero es uno de los líderes en el campo mientras que el albanés estuvo a punto de marcar ante el Ibiza y anotó el gol de la tranquilidad frente a los santanderinos. Una dupla que debe dar muchos réditos porque, a día de hoy, el plantel no cuenta con extremos específicos como ellos ya que Soro o Rochina, las alternativas, son perfiles distintos, más de asociarse que de encarar y explotar su velocidad.

Aitor Karanka podría hacer cambios tanto en la media como en la delantera

Pero, sin duda, la principal novedad puede estar en punta de lanza. La gran asistencia de Melendo para Callejón y la escasa participación de Arezo pueden hacer que haya cambios en punta de lanza. El motrileño podría volver a ser el ariete con en el ex del Espanyol en la media punta, aunque no se descarta que pueda jugar Jorge Molina con Callejón. Incluso Karanka podría dejar a sus dos delanteros centros en el banco como ya ocurriera en tierras ibicencas. Recursos, a falta de las guindas para cerrar la plantilla, dispone para ello. Incluso para jugar con dos arriba aunque hasta el momento no lo ha puesto en práctica.

Sin Lozano

Enfrente, los rojiblancos se medirán a un joven equipo dirigido por sexta temporada consecutiva por Miguel Álvarez y que cuenta en sus filas con un futbolista formado en Granada como Diego Collado. No obstante llega a Los Cármenes con una ausencia importante como es Sergio Lozano, expulsado frente al Eibar.

Se espera un buen entrada en la instalación del Zaidín pese a ser día laborable aunque aún hay muchos aficionados de vacaciones. LaLiga determinó que la hora de inicio fuese a las 20:00 horas y el choque será dirigido por el colegiado tinerfeño Trujillo Suárez, que estará acompañado en la sala VAR por Sagués Oscoz.