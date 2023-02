El Granada CF rompe su mala racha a domicilio no sin sufrir a nivel defensivo

Fue un 14 de agosto de 2022. El Granada CF iniciaba la temporada de su regreso a Segunda División con un plácido triunfo en tierras ibicencas (0-2). La afición rojiblanca se las prometía muy felices por la imagen mostrada por el equipo entrenado por Aitor Karanka. Luego llegaron dos victorias más y el liderato de la competición. Pero se tuvo que afrontar dos salidas consecutivas a Andorra y Eibar y comenzó el suplicio para los granadinistas.

Nada menos que once jornadas sin ganar acumularon los rojiblancos hasta que, por fin, se logró vencer de nuevo tras casi seis meses sin hacerlo lejos de Los Cármenes. Y lo hizo no sin pasarlo mal porque, aunque en la primera mitad controló al cuadro castellonense, en el segundo acto fue sometido por un filial que cuenta con grandes futbolistas como Diego Collado, Sergio Lozano y Haissem, que trajo loco a Carlos Neva y a Víctor Meseguer desde su entrada al terreno de juego.

Incómodos

Todos los expertos de la categoría concluyen que el potencial ofensivo del Granada CF es innegable. Y no les falta razón. Pero para que todo fluya es necesario un equilibrio en todas las líneas. Paco López ha optado en las últimas jornadas, condicionado por las lesiones de varios de sus centrocampistas, por una línea de tres zagueros con Neva y Ricard de carrileros. En teoría, ese armazón defensivo debería haber impedido que el Villarreal B llegara con facilidad al área de Raúl Fernández, pero nada más lejos de la realidad. Los pases filtrados sobre todo por Sergio Lozano entre los centrales hicieron mucho daño, la zaga sufrió y, de no ser por el buen estado de forma del arquero rojiblanco y por la falta de acierto de los jugadores amarillos, el resultado pudo ser otro. No hay que ocultar la realidad. Se ganó, pero se pudo empatar.

Los refuerzos

Son muchos los que opinan que el mercado invernal pocas cosas soluciona. En su gran mayoría es así, pero a veces los directores deportivos aciertan con los refuerzos que realizan. El Granada CF ha incorporado tres piezas más a su extensa plantilla y el técnico de Silla no ha dudado en usarlos prácticamente desde el primer minuto. Sucedió con Weissman y Pol Lozano. Y posteriormente, también le dio minutos a Famara Diédhiou. El primero fue llegar y besar el santo con un tanto en el, prácticamente, primer balón que tocó. El segundo trató de contener las embestidas del rival en la segunda mitad jugando fácil. Por lo que se refiere a Famara, mostró detalles de lo que puede aportar. Demostró que sabe jugar muy bien de espaldas, que cuenta con un potente salto y que, a poco que se ponga a tono físicamente, puede ayudar mucho. Pero tampoco la afición debe ilusionarse en exceso que luego vienen las decepciones y ejemplos hay muchos pero, al menos, ya han comenzado a aportar desde el primer partido y eso es importante de cara a la segunda vuelta.

El eje

Muchos han sido los problemas que ha tenido Paco López en la medular desde su llegada. Las lesiones le ha hecho tener que cambiar su idea respecto al dibujo a utilizar. Emplear a Víctor Díaz como “recurso” como él mismo reconoció, retrasar a Melendo para que ayude en la creación o incluso al Rochina son algunas de las decisiones que ha ido tomando. Estaba claro que uno de los puestos a reforzar era la sala de máquinas y llegó Pol Lozano. En La Cerámica salió de inicio con Bodiger junto a Melendo ante la ausencia de Petrovic por un asunto personal. Pero cuando el Villarreal B apretó, miró al banquillo y cambió por completo el centro del campo. De una tacada entraron al verde Lozano y Víctor Meseguer y, posteriormente, Sergio Ruiz. Recursos que los problemas físicos de los dos últimos, o de Ruiz y Bodiger en su momento, le impidieron poder renovar durante un partido uno de los puestos claves de un equipo.

Semana corta

Sin tiempo para descansar en exceso, los rojiblancos afrontarán este viernes una nueva jornada. El viernes recibirán en el Estadio Nuevo Los Cármenes al Club Deportivo Tenerife, noveno en la tabla a diez puntos de los granadinos, y que acumula cuatro jornadas sin conocer la derrota a domicilio. Con el ánimo por las nubes tras igualar la mejor racha de resultados del curso con tres victorias seguidas, se espera un gran ambiente en la instalación del Zaidín para tratar de mantener el casillero de derrotas a cero en casa, donde la afición está disfrutando mucho esta temporada.