Paco López: "En el mundo del fútbol técnicos, jugadores y dirigentes estamos expuestos"

El entrenador del Granada CF, Paco López, destacó este domingo “el talento y la calidad del Villarreal”, equipo que visita el lunes el Nuevo Los Cármenes y al que tratarán de superar “desde el orden”. El valenciano lamentó en rueda de prensa que “desde que empezó la liga las bajas se están cebando en la defensa”, aunque tratan de “ser optimistas”. “Ante las dificultades nos tenemos que venir arriba porque este equipo ha superado mil y una adversidad. Vamos a seguir en esa línea y con la seguridad de que va a ser así”, añadió.

Sobre las bajas de los suyos en el choque, comentó que han trabajado esta semana “diferentes alternativas y estructuras” para “tratar de elegir la mejor” y que están “convencidos” de lo que van a hacer. En cuanto al Villarreal, apuntó que tiene “muchas alternativas en el juego, gente que es capaz de ganarte un partido con una jugada individual y uno de los mejores delanteros que ha tenido este país como Gerard Moreno”. “Desde fuera ves la plantilla del Villarreal y sabes que cualquier partido puede ser su punto de inflexión por el talento y la calidad que tiene, esperemos que no sea en este partido”, agregó.

“Ese equipo a la larga estará en los puestos de arriba”, dejó claro Paco López, quien afirmó que afrontan el choque ante el Villarreal “con mucha ilusión y mucha confianza” porque tienen claro “el camino para dar la vuelta a esta dinámica de malos resultados”.

El técnico pidió a los suyos para el choque ante los amarillos “pulir los detalles y ser más eficaces en determinadas zonas, sobre todo en la de finalización de los rivales y ante la portería rival”. “Hay que insistir, no parar y seguir creyendo, noto que el equipo quiere y cree. Hay que tratar de jugar mejor que ellos, jugar como equipo además de aprovechar el impulso de la afición”, sentenció.

“Tenemos que jugar desde el orden y desde hacer las cosas bien. Que todo lo que dependa de nosotros lo hagamos, y equivocarnos lo menos posible, con responsabilidad con y sin balón, y también con atrevimiento y valentía”, subrayó Paco López.

Sobre el relevo en la dirección deportiva del club, el italiano Matteo Pognozzi por el destituido Nico Rodríguez, declaró que a él no le corresponde “valorar las decisiones que se toman”, y puntualizó que “los jugadores, técnicos y dirigentes un día estamos aquí y otro allí. Todos estamos expuestos en el mundo del fútbol". “A Nico Rodríguez le estoy súper agradecido, he tenido con él una relación fantástica. Con Matteo Tognazzi ya he tenido una conversación, hablamos de las cosas lógicas y normales”, indicó al respecto.