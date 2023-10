Un nuevo bandazo en la dirección deportiva del Granada tras la destitución de Nico Rodríguez

Ahora se busca un sustituto de cara a realizar los fichajes en el mercado de invierno. Comienzan a sonar nombres, como el italiano Matteo Tognozzi, pero habitualmente cuando llega un nuevo responsable en materia deportiva a un club suele estar acompañado por su equipo de trabajo. Hasta el momento, Paco López sigue como técnico pero su situación no es fácil y más si no gana al Villarreal el lunes. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar...

Carta de despedida de Nico Rodríguez

El ya exdirector deportivo del club se despidió con una misiva cuyo contenido fue el siguiente: “Estimados granadinistas, hoy nuestros caminos se separan después de una etapa maravillosa para mí en lo personal y profesional. Durante todo este tiempo he conocido una ciudad increíble y un club inmenso plagado de grandes personas. No quiero olvidarme de la afición. Aquellos que desde el primer momento remaron junto a nosotros para devolver a esta entidad donde se merece. Me marcho orgulloso de haber pertenecido a esta institución y haber disfrutado de todo lo vivido. No quiero olvidarme de jugadores, cuerpo técnico y el personal que me ha acompañado en el día a día en esta aventura apasionante. Sin ellos, nada de lo conseguido hubiera sido posible. Seguiré al Granada CF como un aficionado más y animaré con todas mis fuerzas para que el equipo consiga el objetivo marcado. Eternamente agradecido, de corazón”.