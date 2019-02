Rui Silva: “Estoy a buen nivel”

Pocos jugadores han mostrado un rendimiento tan regular en lo que se lleva de temporada en LaLiga 1|2|3 como el guardameta rojiblanco Rui Silva. El portugués, que apenas tuvo oportunidades antes de esta campaña, ha sabido aprovechar su momento para asentarse en la portería del Granada CF y ya nadie duda de su calidad bajo el arco.

Su gran año no es fruto de la casualidad pues, como manifestó en su comparecencia ante los medios de comunicación, “me preparé mucho para cuando me tocase la oportunidad de jugar”. En ese sentido, reconoció que “la verdad es que creo que estoy a un muy buen nivel, pero lo más importante es el equipo y la solidaridad que tenemos”. Una cohesión que “ayuda mucho porque el grupo que tenemos es muy importante para los éxitos”.

Mejorar

El arquero nacido en Oporto, que cumple su tercera temporada en Granada, señaló que esta semana sin partido oficial “nos beneficia porque así podemos ver lo que hay que mejorar, lo que hemos hecho bien y lo que no hemos hecho tan bien”, de ahí en que no dudará en apuntar que “creo que nos puede ayudar para mejorar en el futuro por lo que nos viene por delante”.

Ambición

Pero Silva es ambicioso y no se deja llevar por los halagos que le llegan tras dejar un total de doce ocasiones su portería a cero. Es por ello por lo que trata de mejorar revisando los partidos jugados para pulir pequeños defectos. “Intento siempre ver los encuentros para intentar mejorar porque siempre hay cosas para corregir” declaró, para concretar en que se fija más. “El posicionamiento, el uno contra uno o el juego con los pies para dar más opciones en la salida del balón es lo que más trato de corregir para crecer”, matizó.

Pero para ser titular en los veintiséis encuentros que se llevan disputados una de las claves es el trabajo oscuro que los aficionados no ven pero que hace que los jugadores mejoren. Rui no es una excepción y argumenta que “intento trabajar siempre al máximo día a día y sobre todo hacer recuperación preventiva, de ahí que físicamente me encuentre muy bien”.

El triunfo la pasada jornada en Córdoba y los tres puntos que el Granada CF sumará por la expulsión del Reus hace que los rojiblancos ya sumen 50 puntos, una cifra que garantiza la permanencia un año más en Segunda División. Sin embargo, el portugués no dudó en señalar que “nuestro objetivo es ir partido a partido porque esa es la clave para tener éxito al final de la temporada. Los 50 puntos son muy buenos pero queda mucho trabajo por delante”.

Unión

Una victoria en El Arcángel que se logró con jugadores que no venían jugando como Adri Castellano o Dani Ojeda, que debutaron como titulares. Sobre el lateral cordobés, el guardameta rojiblanco apuntó que “estoy muy contento por Adri porque estuvo a un gran nivel ya que no jugaba desde hacia mucho tiempo, pero también por Bernardo el día que jugó. Tenemos un grupo muy sólido y una gran unión. Los que vienen llegan para ayudar y aportar, lo que es muy positivo para el equipo”.