El Granada CF ha confirmado la adquisición en propiedad de Fede Vico, que tenía una opción de compra obligatoria en su contrato de 250.000 euros en caso de que el conjunto rojiblanco ascendiera a Primera División, como así ha sido. La entidad quiso reconocerle al cordobés su labor durante la temporada recién acabada y escenificó que pasa a ser patrimonio del club en una rueda de prensa a la que acudieron el director general, Antonio Fernández Monterrubio, y Fran Sánchez, gerente deportivo.

Vico, que ha sido una pieza indiscutible para Diego Martínez, se mostró “encantado de seguir formando parte de la familia que se ha construido en el Granada CF además de la confianza que han depositado en mí”. El mediapunta tiene claro que la clave el próximo curso en Primera División será “seguir siendo los mismos y eso no debe cambiar. Debemos mantener la cohesión que existe en el grupo e ir todos a una porque eso lo que nos ha hecho ascender”.

Experiencia

A sus 24 años ya tiene experiencia en la máxima categoría al jugar en la campaña 2014-2015 un total de 20 encuentros con el Córdoba. Pero entonces tenía tan sólo 20 años. Desde entonces, considera que ha mejorado “en madurez tanto a nivel personal como profesional. Debuté en mi casa siendo muy joven pero ahora soy un jugador más de equipo, comprometido y con más continuidad. Pero estar a gusto en una ciudad también se refleja sobre el campo”. Al hilo, continuó señalando que “siempre quise jugar en Primera. Lo hice en condiciones muy complicadas pero ahora estoy deseando demostrar que tengo potencial para jugar en Primera”.

En cuanto a su temporada, la más completa de su carrera, resaltó que “no puedo desligarla de la que ha hecho el conjunto. El ascenso ha sido de todos pero si tuviera que destacar algo, sería la continuidad que he tenido en el once titular y la confianza que ha depositado en mí el técnico, por lo que no puedo estar más contento”.

La idea de los responsables de la entidad es mantener la base pero Vico cree que lo importante será “seguir trabajando día a día como lo hemos hecho en Segunda, con la misma humildad y el mismo sacrificio y eso no debe cambiar”. También tuvo unas palabras para la afición nazarí al señalar que “jugaremos con los mejores pero no va a ser todo bonito la campaña que viene. Este año no hemos tenido una racha mala pero hay que ser realistas y tendremos momentos muy difíciles porque hay mucha competencia, pero seguiremos siendo los mismos y les pido que nos apoyen y vayamos todos a una”.

Ojeda

También tuvo unas palabras de ánimo para Dani Ojeda, operado de una fractura de clavícula, del que dijo que “es un chaval muy grande y se le ve en la cara que está deseando recuperarse y seguramente va a volver más fuerte”. Vico será rojiblanco las próximas dos temporadas y es el primer ‘refuerzo’ del Granada CF para la campaña del regreso a Primera.