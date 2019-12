Los cambios, el adiós y el detalle

La sensación con la que se fueron los seguidores rojiblancos del Nuevo Estadio de Los Cármenes el pasado sábado tras el duelo ante el Levante fue de haber perdido una gran oportunidad para dejar más que encarrilada la permanencia. No es que no lo esté, que lo está, pero haber sumado habría permitido no tener que acudir a Eibar con la 'necesidad' de puntuar para evitar irse de vacaciones con una sensación de haber hecho un último mes y medio malo, con cuatro puntos de veinticuatro posibles si es que se llegara a perder en Ipurua. Lo que sí es más que evidente es la necesidad de fichar, sobre todo para mantener el nivel de exigencia y competitividad en el día a día que muestran los rojiblancos.

Los cambios

Son muchas las voces que han mostrado su descontento con los cambios que realizó Diego Martínez en el duelo ante los valencianos. Quizá el que más sorprendió fue el de Antonio Puertas, que no suele ser cambiado. De hecho fue la segunda vez que el técnico lo ha hecho en la presente campaña. El almeriense es uno de los más utilizados, aunque tampoco le estaba saliendo su mejor partido. Pero en su lugar entró Machís, que fue el autor del tanto del empate por lo que si es por ello, el míster acertó. También se habla de la entrada de Ramos, que si está fuera de forma, que si está más pendiente de irse que de quedarse, etc. etc. etc. El cafetero no marcó, pero...¿y si lo hubiera hecho? Todas esas críticas habrían quedado en nada. Un clásico en el entorno del Granada CF. La tercera sustitución fue la de Gonalons, que pidió el cambio, por Eteki. Por lo que estuvo condicionado dicho movimiento.

Despedida

Adrián Ramos no se pudo despedir de la afición granadina con un gol. Pero su tanto en Albacete que dejó el ascenso a LaLiga Santander encarrilado la pasada temporada no debe ser olvidado. Quizá llegó con demasiadas expectativas que, al menos en goles, no ha cumplido. Sin embargo, de puertas para adentro se habla maravillas del buen comportamiento de un delantero con una amplia carrera que volverá a su país para cerrar su trayectoria deportiva. Dicen que de bien nacidos es ser agradecidos y con Ramos hay que estarlo, aunque sólo sea por el tanto en el Carlos Belmonte que tan feliz hizo a muchos aficionados rojiblancos, y algunos de ellos lloraron gracias a él.

Hundidos

Seguro que Diego Martínez ha tomado nota de los dos goles que encajó su equipo. Ambos muy similares y que, tal y como reconoció Rochina al término del encuentro, lo tenían estudiado. Es cierto que el ex rojiblanco y Bardhi son dos de los mejores lanzadores desde media distancia de la competición, pero también lo es que, en ocasiones, la zaga de hunde demasiado en el área cuando ataca el rival. Porque dejarlo libre de marca o muy lejos de ambos es poco menos que un delito. La realidad es que, en general, el equipo no da sensaciones de pasar por excesivo peligro cuando el rival tiene el cuero en su poder, pero ese aspecto es una de las mejoras atrás que al cuerpo técnico seguro que le preocupa.

Los detalles

Hay detalles que se tienen que cuidar. Uno de ellos sucedió el pasado viernes. El técnico del Granada CF recibió un nuevo premio, seguramente merecido. Como también lo fue el que la asociaciones granadinistas 5001 y Youll Never Drink Alone le otorgaron recientemente. Sin embargo, en el caso de 5001 no acudió al ser un viernes antes del choque que debía disputar su equipo ante el Atlético de Madrid. Había que estar concentrados en el choque. Curiosamente, en las mismas circunstancias que el pasado viernes. Pero Diego Martínez en la previa ante el Levante sí estuvo presente. Es evidente que un caso tiene mucha más repercusión que otro.

Habría que evitar feos porque, aunque no se quiera, hiere sensibilidades

Pero dicho colectivo está integrado por aficionados, muchos de ellos accionistas del club, que en su momento hicieron un gran esfuerzo para que la entidad, que va a cumplir el próximo año 89 'primaveras', siguiera existiendo no ya en la conversión del club en Sociedad Anónima, sino mucho antes. Por ejemplo, cuando el actual técnico rojiblanco era, por ejemplo, el segundo entrenador de Óscar Cano en el Arenas en la campaña 2005-2006 y los rojiblancos luchaban en Tercera División por sobrevivir. Un feo que hay evitar porque, aunque no se quiera, hiere sensibilidades y más ante aficionados para el que el Granada CF es algo más que un equipo de fútbol.

Esto sigue

Las vacaciones navideñas están cerca y en apenas cuatro días habrá que disputar dos partidos. Este martes, en Barcelona ante el Hospitalet y el viernes en Eibar. Y encima con una plaga de lesionados y sin poder repartir los minutos como el cuerpo técnico habría querido. La prioridad es clara: Ipurua. Pero caer en Copa ante el Tercera División no se entendería mucho. Es más, sería un fracaso.