En el partido de la temporada en el que más lo intentó ante el arco rival, el Granada CF cayó ante el Levante de la manera más dolorosa. Un tanto de Bardhi a un minuto de que se cumpliera el tiempo reglamentario silenció el Nuevo Estadio de Los Cármenes, que presenció un encuentro de ida y vuelta, con muchas alternativas y opciones para ganar por ambos contendientes pero que se llevó el conjunto de Paco López gracias a dos disparos muy similares desde la frontal del área. El conjunto de Diego Martínez puso intensidad, presión y ocasiones pero le faltó esa pegada que en otros duelos sí tuvo con muchísimos menos acercamientos al área rival.

El duelo no defraudó, y bien que lo agradecieron los espectadores que se dieron cita en la instalación del Zaidín. Aunque el que quiso mandar desde el inicio fueron los rojiblancos, que cuajaron una buena primera media hora gracias a una presión alta que les permitió recuperar el cuero en campo contrario. El buen trabajo de Carlos Fernández y Soldado en punta y la agresividad de Yangel Herrera y Gonalons en la medular, impedían a los de Paco López generar peligro ante Rui Silva.

Por dentro

A los levantinistas, que gustan de jugar mucho por dentro, les costó mucho superar la presión local pero cuando Bardhi, Rochina y Morales se asociaban, las llegadas eran mucho más claras. Pero el dominio era nazarí, y se concretó con dos buenas ocasiones de gol por parte de Carlos Neva, tras una buena combinación que el gaditano culminó con un duro disparo que Aitor mandó a saque de esquina (15'); y un gran remate de cabeza de Carlos Fernández que el guardameta que más paradas hace en LaLiga Santander volvió a enviar al córner (24').

Pero conforme fueron avanzando los minutos, Rubén Rochina fue entrando en juego, participando mucho más y su equipo lo notó. De las botas del ex rojiblanco salieron las mejores opciones azulgrana, como un duro chut que intentó tras una gran maniobra ante Gonalons. Aunque la más clara la tuvo Morales a cinco minutos del descanso, tras un envío en largo que lo dejó solo ante Silva, que dudó en la salida, lo que le permitió pensar, recortar y golpear, con la buena suerte para los de Martínez que el cuero se estrelló en el larguero. Fue la última oportunidad del primer acto.

Los rojiblancos realizaron una buena primera media hora gracias a una presión asfixiante que le permitió recuperar en campo contrario

Tras el receso, el duelo subió en intensidad sobre todo con constantes llegadas al área. Todo lo que generaba Carlos Fernández de espaldas a portería no era aprovechado pero la sensación era que alguno de los dos contendientes podía marcar en cualquier momento. Y lo hizo el Levante tras una acción desde la izquierda, donde se encontraba Campaña, que fue presionado por hasta tres rojiblancos pero vio libre a Rochina en la media luna, que no desaprovechó la oportunidad para poner en práctica una de sus especialidades, el disparo desde fuera del área, y poner por delante en el marcador a los suyos. Un tanto que no celebró ante su ex equipo y que, como reconoció, ya lo habían hablado pues el Granada CF suele acumular mucha gente en el área cuando ataca el rival, pero también deja en muchas ocasiones desguarnecida la media luna, que fue desde donde chutó el valenciano.

Empate

Sin embargo, la reacción no tardó en llegar, ya con Machís en el campo. En la primera opción clara de ataque que tuvieron, los nazaríes igualaron. Lo hicieron como abrió Carlos Fernández el marcador ante el Alavés, con un remate de cabeza a centro desde la derecha de Víctor Díaz, pero esta vez no fue el sevillano sino Machís el que batió a Aitor.

En la segunda mitad, las ocasiones se sucedieron por ambos bandos pero el acierto lo tuvo el cuadro de López con dos goles desde la frontal

Se había hecho lo más difícil y de hecho, hasta el minuto 80, el Levante no apareció por el área de Rui Silva. Todo lo contrario que el Granada CF, que gozó de un disparo de Machís en su jugada habitual; de Yangel Herrera, con todo a favor desde la frontal que envió por encima del larguero, y de Ramos, que todo hace indicar que disputó sus últimos minutos en Los Cármenes.

Jarro de agua fría

Rochina y Bardhi tuvieron opciones en la recta final de volver a poner por delante en el marcador antes de que, a un minuto del tiempo reglamentario, el segundo volviera a batir desde la frontal del área a Silva. El macedonio no tuvo oposición cuando recibió, una vez más, de Campaña, y puso a prueba su duro disparo pues a Yangel, casi de central en el área, no le dio tiempo a salir y tapar el disparo. Un jarro de agua fría que dejó helado a Los Cármenes, que intentó animar a sus jugadores en el descuento pero, pese a intentarlo, fue más con el corazón que con la cabeza y no pudieron evitar la séptima derrota de la temporada. Se dijo adiós a 2019 en Los Cármenes, donde únicamente se perdió como local en cuatro ocasiones en total. Ojalá todos los años sean así.