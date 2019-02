La renovación de Diego Martínez, en camino

Cerrado ya el mercado de fichajes, la dirección deportiva del Granada CF no para y comienza a planificar la próxima campaña independientemente de la categoría en la que se esté al término de esta. Aunque Fran Sánchez apuntó que “hemos estado muy ocupados en el mes de enero”, a la pregunta de sí se han establecido contactos con los jugadores que cumplen contrato reconoció que “estamos en conversaciones con alguno de ellos y veremos si llegamos a un acuerdo”.

Álex y Víctor

Aunque no se dieron nombres, es evidente por el rendimiento que han ofrecido que Álex Martínez, ahora lesionado, o Víctor Díaz son los futbolistas que se quiere que continúen. Hay otros dos que cumplen contrato en junio como Nico Aguirre y Alberto Martín que no han tenido tanta continuidad. El resto, o tienen vinculación con la entidad por más años o bien son cedidos y no pertenecen al club rojiblanco como Alejandro Pozo, Fede Vico, Dani Ojeda, Martínez o Fede San Emeterio. Al hilo, el gerente deportivo declaró que “tenemos tiempo hasta final de temporada. En los próximos días valoraremos la situación de cada uno”.

También cumple contrato el técnico Diego Martínez y el club comienza a posicionarse para lograr su continuidad. “Estamos muy contentos con el trabajo del cuerpo técnico y próximamente hablaremos aunque no queremos desviar la atención pero sí, estamos muy satisfechos”, destacó el joven dirigente. En ese sentido, quiso darle la enhorabuena “tanto a él como a su cuerpo técnico porque es una maravilla y una gozada verles trabajar cada día, ya no sólo en el campo sino en las oficinas cuidando el más mínimo detalle”.