Cita histórica para el Granada ante el Sevilla

En una jornada en la que tanto el primer equipo como el Recreativo juegan fuera, los aficionados al Granada CF tienen el domingo una cita especial. Se trata del choque que medirán en el Municipal de Armilla de las 11:30 horas al primer equipo juvenil con el Sevilla FC. El conjunto hispalense es el líder invicto de la categoría pero se mide al único conjunto de los siete grupos de División de Honor que lo ha ganado todo en casa.

Segundos

Los rojiblancos llegan a la cita segundos, a siete puntos del primer clasificado y con una renta de tres sobre el Real Betis. Es por ello por lo que Rubén Torrecilla, técnico del juvenil, espera “un buen ambiente porque este tipo de partidos no se ven todos los días en Granada. Estamos peleando por jugar Copa del Rey ante equipos con mayor presupuesto como el propio Sevilla, el Málaga o el Betis”.

El que fuera jugador de la primera plantilla del Granada CF considera que el hecho de que el Sevilla no haya perdido aún “es un plus de motivación para intentar batirles. Creo que se verá un partido bonito entre dos equipos que quieren jugar al fútbol y buscan la portería del rival”.

Torrecilla tiene claro el mensaje a sus jugadores: “Sólo les pido que sigan con la misma actitud. Vamos a jugar igual que siempre con nuestra presión alta, tratando de llevar la iniciativa y tener el balón”. No obstante, quiere quitarle presión a los futbolistas y declara que “somos un equipo humilde de la categoría que estamos segundos gracias al trabajo que hacemos cada día pero eso no quiere decir que no vayamos a intentar recortarle puntos al líder”.

Historia

Su equipo está haciendo historia por lo que la tarea del técnico es dejarle claro a sus pupilos que su principal reto debe ser “llegar al Recreativo y poder debutar en Segunda B este año y que la temporada que viene formen parte de la plantilla del primer filial, que crezcan en definitiva”. El técnico rojiblanco se congratuló de la convocatoria de Isma Ruiz con la selección española sub 18 lo que es “una gran noticia para el club que habla muy bien del trabajo que está haciendo el chaval y también el cuerpo técnico”.

Tras el cambio generacional con respecto al plantel del curso pasado, la plantilla tiene un amplio margen de mejora pues hasta seis futbolistas están en su segundo año de juvenil. En ese sentido, el míster rojiblanco reconoce que “a mis jugadores les transmito siempre que yo, hasta en mi último año como futbolista profesional, aprendía cada día y esa es la mentalidad que deben tener”.