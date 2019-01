El liderato del Granada CF, un premio a su excelente regularidad

Si hay una palabra clave asociada al buen rendimiento en el deporte, ya sea individual o de equipo, es la regularidad. En una categoría tan larga, igualada y complicada como la Segunda División, el término cobra aún más importancia.

Y, afortunadamente, lo que se desprende del análisis de la casi primera vuelta que ya ha completado el Granada CF esta campaña es que el conjunto que dirige Diego Martínez es uno de los equipos más regulares del campeonato.

No mienten

Los números siguen colocando al Granada en el primer puesto de la clasificación en puntos sumados y también lidera la tabla, o está entre los mejores, en otros aspectos como triunfos sumados, goles marcados, menos tantos recibidos, unidades alcanzadas como visitante...

Sensaciones y prestaciones aparte, que es difícil que sean mejores visto lo visto cada partido sea cual sea el resultado final de esos choques, todos estos datos son la base que sustenta la citada regularidad, que se manifiesta en que el Granada acumula 17 jornadas consecutivas entre los seis primeros clasificados.

Sólo estuvo el equipo nazarí fuera de la zona de promoción de ascenso en los tres primeros fines de semana de competición. El empate de la jornada inaugural en Elche le hizo iniciar la Liga en el puesto 16, tras el debut en casa contra el Lugo ascendió hasta la duodécima posición, mientras que estrenar el casillero de triunfos en Almendralejo le llevó a la séptima plaza.

La victoria en Los Cármenes contra el Atlético Osasuna le permitió entrar en la zona de privilegio tras la disputa de la cuarta jornada. Y ya no ha salido de ahí. Diecisiete semanas seguidas entre los seis primeros, y cada vez más arriba.

En promoción

El Granada ha ocupado plaza de promoción de ascenso directo en diez de esas últimas 17 jornadas, mientras que en las otras siete semanas ha estado una vez en la sexta plaza, dos en la cuarta y cuatro en la tercera.

La prolongación de esa regularidad se manifiesta con el hecho de que el equipo nazarí ha sido líder en seis de las nueve últimas jornadas y acumula cinco fines de semana consecutivos al frente de la clasificación.

Ningún otro

Ningún otro equipo ha estado tanto tiempo con los mejores salvo el Málaga, que no ha salido de las seis plazas de honor en toda la Liga. Incluso, ha estado más semanas que el Granada tanto en zona de ascenso directo como en el primer puesto, aunque en el último mes y medio de competición ha estado permanentemente por debajo de los rojiblancos en la clasificación.

Con 39 puntos, faltan once para el objetivo de la permanencia, pero las miras parecen ser mayores

Deportivo de La Coruña, Albacete y Alcorcón son los otros tres equipos que han estado la mayor parte de la primera vuelta entre los seis primeros, aunque no tantas semanas como Málaga y Granada.

Las Palmas, tras la primera jornada, y el Alcorcón, entre la 14 y la 16 ambas inclusives, son los otros dos conjuntos que han ocupado en algún momento el liderato de la tabla, mientras que las otras escuadras que han estado en algún momento, aparte de todas las citadas, entre los seis mejores son el Cádiz, el Mallorca, el Sporting de Gijón, el Oviedo, el Numancia, el Zaragoza y el Córdoba, aunque los cinco últimos sólo lo hicieron en algún tramo de las cinco primeras jornadas.

El discurso

Todas estas realidades clasificatorias no casan con el discurso de Diego Martínez y sus jugadores, que siguen insistiendo en que no es conveniente mirar la tabla, que continúan calificando como anecdótica, cuando aún ni siquiera se ha alcanzado el ecuador de la competición.

No obstante, llevan a pensar que el Granada puede optar a grandes metas esta temporada al mantener una trayectoria digna de elogio, una regularidad que no han sido capaces de adquirir o de mantener otros conjuntos como Las Palmas, lejos del nivel que se le presupone; el Oviedo, otro aspirante a todo que está teniendo muchos baches, o el Alcorcón, una de las sorpresas del campeonato pero que en las últimas jornadas ha entrado en crisis y no reacciona.

El Granada CF lleva dos empates consecutivos pero ha mostrado una gran imagen mereciendo ganar en ambos partidos, y ya acumula cinco jornadas invicto, algo difícil de conseguir en una categoría que al final premia la constancia, la insistencia y la continuidad.