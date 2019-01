Una reacción incompleta

Se pudo perder el liderato pero el Granada CF de esta temporada si algo tiene es casta y capacidad para reponerse a los golpes. No es la primera vez en el curso que los de Diego Martínez van por detrás en el marcador y gracias a un alarde de personalidad, intensidad y fútbol logran evitar la derrota. Ante un rocoso e incómodo Albacete, los rojiblancos reaccionaron a lo grande pudiendo lograr los tres puntos y alejarse de su más inmediato rival. Pero la suerte no estuvo de lado granadinista, que vio cómo Tomeu Nadal y los palos evitaron una victoria merecida sobre todo por la segunda mitad que realizaron.

Frío primer acto

Porque, eso sí, el primer acto fue un reflejo de la temperatura que se vivió en Los Cármenes. Muy frío, sin continuidad en el juego aunque con aspectos que están caracterizando a los de Diego Martínez esta temporada. En especial, destacó la presión alta que los rojiblancos ejercieron en la salida de balón de los visitantes. Un trabajo que dio sus frutos y que permitió recuperar muchos balones en zonas comprometidas para los de Ramis que no supieron aprovechar.

Se apreciaba mucho respeto por parte de ambos conjuntos, en especial de los manchegos, que comenzaron muy descarados pero que poco a poco fueron dejándose dominar por los locales que, pese a no gozar de demasiadas ocasiones de gol, sí quisieron llevar la iniciativa. Y eso que a Ángel Montoro le costó entrar en el choque. Sin embargo, fue San Emeterio el que, una vez más, no sólo destacó en sus tareas defensivas, sino que quiso liderar a los suyos aunque no con tanta intención como su compañero de la medular.

Pocas ocasiones

No fueron muchos los acercamientos claros que tuvieron ambos equipos en una primera parte que estuvo marcada por la lesión de Rey Manaj. El albanés peleó un balón en largo con Germán, que metió la punta de la bota justo cuando el ex rojiblanco bajó la cabeza para llevarse el cuero. La jugada se saldó con el ariete en camilla, con un collarín y sangrando ante las reclamaciones de Ramis y los suyos, que solicitaron a Areces Franco cartulina roja. Finalmente el gaditano vio amarilla.

Dicha acción paró el choque más de seis minutos y si ya de por sí el choque tuvo poco ritmo, esta acción frenó más aún la escasa continuidad que tenían ambos equipos. Pero a base de empuje, los de Martínez terminaron la primera mitad en campo rival. Montoro se asomó más por su zona de influencia para dar el último pase y, pese a que ni Pozo ni Rodri estaban realizando su mejor encuentro, los rojiblancos pudieron adelantarse en la última acción de acto.

Al larguero

Fue Víctor Díaz el que ganó línea de fondo, levantó la cabeza y centró al segundo palo donde Vadillo golpeó con la diestra; Tomeu Nadal rechazó como pudo y Fede Vico, con la zurda, chutó a escasos metros de la línea de gol pero su disparo terminó en el larguero de la portería albaceteña. Fue la oportunidad más clara de unos primeros cuarenta y cinco minutos muy mejorables.

Otra cara

Mucho más decidido salió el ‘Alba’ tras el receso. Con dominio de la posesión, la sociedad Álvaro Tejero y Bela generó más de un problema a Quini y Vadillo, que se vio obligado a trabajar mucho defensivamente para evitar los dos contra uno con el lateral cordobés. Avisó Tejero nada más iniciarse la segunda mitad pero la reacción de los rojiblancos fue sublime. Olivera sacó un remate de Vico bajo palos, Vadillo pudo adelantar a los locales con un disparo marca de la casa y Rodri, de volea, rozó el tanto.

Sin embargo, los que se adelantaron fueron los de Ramis. De nuevo por la derecha y otra vez con Tejero como protagonista. El lateral percutió por la derecha, levantó la cabeza y puso el cuero en la testa de Bela quién, desde atrás, evitó el fuera de juego rematando en el punto de penalti ante un sorprendido Rui Silva que poco pudo hacer.

Los rojiblancos gozaron de ocasiones para haber ganado el choque en el segundo acto

Tocaba remar y demostrar el porqué el Granada CF es el líder. Y lo hizo a lo grande. Encerró a su rival con Adrián Ramos ya en el campo y una dupla atacante. El permiso otorgado al colombiano para que extendiera sus vacaciones provocó que Diego Martínez optara por darle de nueva una oportunidad en el once a Rodri, que trabajó pero a día de hoy no está ni cerca del cafetero.

Con Ramos, mejor

La sociedad Vico-Ramos comenzó a funcionar, Víctor Díaz a percutir por banda y Montoro a asistir. Y así fue cayendo ocasión tras ocasión pero con escaso acierto. Unas veces por los reflejos de Nadal y otras por mala fortuna. Un palo y un balón sacado bajo palos por Olivera en ambos remates de Vico hacían presagiar lo peor.

Pero fue en una jugada de estrategia cuando el Granada CF logró el empate. Fue tras un saque de esquina que Germán remató con la cabeza pero Gentiletti ocupó tanto espacio para evitar que el cuero llegara a su portería que abrió los brazos y el esférico tocó en una de sus manos. Pena máxima clarísima que Vico no desperdició haciendo justicia al gran partido que realizó.

Quedaban quince minutos y pese a intentarlo por todos los medios, no se pudo lograr la primera victoria del año aunque sí mantener el liderato una jornada más. Una reacción a lo grande pero incompleta.