El incierto futuro de dos jugadores del Granada

El futuro de dos jugadores del Granada CF muy queridos por la afición está repleto de incógnitas. Se trata de Jorge Molina y Rubén Rochina. Ambos terminan contrato con el cuadro rojiblanco el próximo 30 de junio, se encuentran lesionados y, en caso de que el club no les ofrezca la renovación para que puedan recuperarse con tranquilidad de sus respectivos problemas físicos, darían por finiquitada su relación con el nonagenario club.

Jorge Molina, que sigue en Granada trabajando en la Ciudad Deportiva, subió esta semana en sus redes sociales una foto con el mensaje ‘Sueña en grande, trabaja duro’. El veterano delantero, de 41 años, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda y fue operado el 14 de marzo en el Hospital Vithas de Granada por el doctor José Luis Martín Alguacil, traumatólogo del club tras lesionarse frente a la Sociedad Deportiva Ponferradina. La cirugía, consistente en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda, resultó satisfactoria y desde entonces está en pleno proceso de recuperación.

Quiere seguir

El de Alcoy quiere seguir jugando pero el club aún no ha movido ficha ni ha comunicado tampoco la lista definitiva de bajas como sí hacen otros clubes, por lo que a día de día su futuro es incierto. Y eso que la afición, como ya reflejó una encuesta realizada por Granada Hoy, en un 76% está por la labor de renovarlo pues lo considera patrimonio del club y cree que puede ayudar en el regreso a Primera División.

‘Caso Rochina’

En una situación similar se encuentra Rochina. El valenciano, que sufrió ante el Cartagena la rotura completa del ligamento lateral externo de su rodilla derecha, se encuentra en similares circunstancias. También cumple contrato y su sueldo no era bajo precisamente. Lastrado por las lesiones y tras una temporada en la que tan sólo disputó 225 minutos en total, su futuro no está del todo claro. De hecho, se rumoreó que se iba a retirar el mismo día que el Granada CF logró el ascenso pero él salió al paso en sus redes sociales y lo negó.

A la espera que de la dirección deportiva decida si sigue o no, ambos jugadores van a tener menos vacaciones que el resto de compañeros en su intento por recuperarse. Que cuenten o no desde el club con ellos es otra historia. Aunque lo habitual es que, por deferencia, sea el club el que le haga una oferta aunque sea a la baja, suele haber excepciones. Una de ellas es el Levante con su jugador José Campaña que no seguirá el próximo curso tras caer lesionado.