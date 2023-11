Paco López: "Los servicios médicos nos dicen que Vallejo no está disponible, no puedo decir nada más"

Con cara seria y sin querer entrar en más detalles, Paco López descartó a Jesús Vallejo de cara al partido que su equipo disputará este viernes en el Estadio de Mendizorroza ante el Alavés. Su contundencia a la hora de informar sobre la no disponibilidad del central maño sorprende, teniendo en cuenta que el jugador cedido por el Real Madrid lleva casi toda la temporada en blanco.

El técnico valenciano, en la rueda de prensa previa al duelo, declaró que no estaban disponibles por lesión Miguel Rubio y Vallejo y Bryan Zaragoza por sanción. Cuestionado por el defensor zaragozano declaró que “los servicios médicos nos dicen que no está disponible; no puedo decir nada más”.

Y es que la situación de Vallejo comienza a escamar. A finales de noviembre tan sólo ha disputado 97 minutos. En concreto, el choque completo en la primera jornada ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano y siete minutos frente al Barcelona y, en ambos, participó en dos tantos encajados por su equipo. Según informó el Granada CF en su momento, primero sufrió una rotura fibrilar en el isquiosural izquierdo que lo dejó en el dique seco desde la segunda fecha del calendario a la novena. Reapareció en la décima y recayó en la misma zona aunque en este caso la entidad rojiblanca sólo indicó que tenía “una lesión” en el mismo músculo. Desde entonces, ha estado ausente cuatro partidos. Poco a poco ha ido entrando en el grupo en los entrenamientos pero las palabras de Paco López no aclararon si es que ha tenido una recaída o el futbolista no tiene buenas sensaciones.