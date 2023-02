Miguel Álvarez, entrenador del Villarreal 'B': "Los dos goles del Granada CF no trastocaron nuestro plan"

A pesar de la victoria y la puerta a cero del Granada, el Villarreal B pudo marcar unos cuantos goles de no ser por la gran actuación de Raúl Fernández.

Por ello, el preparador del Villarreal B, Miguel Álvarez, no terminó el encuentro cabizbajo. "Me voy muy satisfecho con los chicos, así se lo he hecho saber en el vestuario. Cuando uno da todo lo que tiene, y juega como lo hicieron, no se les puede reprochar nada. No sé cuántas ocasiones generamos".

Álvarez lamentó que la eficacia es "imposible de gestionar", pero que lo importante es generar ocasiones. "Nuestros delanteros meterán goles como churros en unos años, pero ahora que son jóvenes se precipitan más, les cuesta y sufren", analizó.

Al contrario de lo que dijo Paco López, Álvarez cree que los dos goles iniciales no trastocaron su plan de partido. "Nosotros siempre tenemos claro cuál es nuestro plan, que es ir a buscar al rival, robarle alto para jugar en su campo y generar ocasiones. No se nos puede reprochar nada cuando jugamos como lo hicimos con 0-2", dijo satisfecho.

El técnico cree que fueron dos golazos porque "tienen grandes jugadores que no vamos a descubrir. Controlamos casi todo lo demás", celebró.

A pesar de las buenas sensaciones también en partidos anteriores, el técnico del filial amarillo cree que fueron "muy buenos partidos, pero el fútbol no es grato siempre. En esta categoría, y contra ciertos rivales, hay que tener más solidez y contundencia defensiva y no regalar nada", señaló.