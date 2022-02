Luis Milla, jugador del Granada CF: "No es momento de reprochar ni pensar en culpables"

Conforme van pasando la temporada si algo parece claro, es que Luis Milla es uno de los líderes del actual Granada CF. El centrocampista madrileño ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación dada la importancia de la cita del lunes frente al Cádiz CF y ha señalado que “somos conscientes de la importancia de este partido pero creo que de aquí al final todos los encuentros van a ser importantes y nos va a costar mucho conseguir el objetivo”.

El pivote, que no dudó en reconocer que “los resultados ante Getafe y Osasuna nos hicieron mucho daño porque teníamos muchas esperanzas puestas en esas citas”, afirmó que las últimas cinco derrotas de los rojiblancos “han acortado la distancia que teníamos con el descenso”. Por ello, considera que “tenemos que estar preparados para sufrir y pensar en el futuro y no tanto en el pasado porque no nos va a servir de nada ahora”.

Villarreal

En su análisis del enfrentamiento ante el Villarreal de la pasada jornada, apuntó que “los primeros 20 minutos fueron muy igualados y el planteamiento se estaba llevando a cabo pero el tanto de ellos nos hizo mucho daño y lo cambió todo”. Sin embargo, el cuadro granadino mejoró sus prestaciones en la segunda mitad “tras un cambio de sistema. Arriesgamos y tuvimos una media hora muy buena, incluso si hubiéramos remontado no habría extrañado a nadie pero al final pagamos el esfuerzo”. Respecto a su liderazgo en el equipo, aludió centrarse en él y manifestó que “todos tenemos que dar un paso adelante y cuidar los detalles porque de aquí a final de temporada son los que van a decantar los partidos”.

Milla, que se encuentra “cómodo” con cualquier sistema que emplee su entrenador ve al grupo “muy fuerte” pese a los malos resultados cosechados en las últimas jornadas. “Han sido resultados difíciles de llevar” aclaró, para continuar señalando que “ahora el colchón de puntos es más pequeño pero tengo confianza con el trabajo que hacemos todos, cuerpo técnico incluido, confiamos a muerte en el trabajo del día a día y esa es la fórmula para mejorar”.

Robert Moreno

Por lo que se refiere a Robert Moreno, del que dijo que “lo veo bien” y que “nos transmite confianza y nosotros la tenemos en él porque lo ha demostrado”, no quiso olvidar que “hemos pasado por momentos difíciles como fueron los primeros siete partidos y ahora es otra época mala que tenemos que sacar adelante unidos”.

Una unión a la que apeló de todo el granadinismo de cara a la cita ante el Cádiz que llega al Estadio Nuevo Los Cármenes “con una necesidad muy grande, pero al igual que la nuestra”. Y lo argumentó indicando que “tenemos cuatro puntos de renta que no es nada pero hay que pensar que tenemos la misma necesidad que ellos, que se juegan mucho”. Y es que confía en “sacar los tres puntos” para “darle una victoria a la afición después de un tiempo”, lo que supondría “un chute de confianza” de cara al futuro. “Es un día importante para que mostremos la unión del granadinismo y pido que, a pesar de este momento duro, nos empujen y apoyen para lograr un triunfo todos juntos”.

Ante los gaditanos Robert Moreno podría dejar de ser entrenador en caso de una derrota. Una situación que el madrileño analizó sin tapujos: “Cuando se cuestiona a un entrenador se cuestiona a toda la plantilla porque significa que los resultados no son buenos y todos tenemos que ser responsables de esta situación”. Pese a todo, tiene claro que “no es momento de reprochar ni pensar en culpables. Este equipo es capaz de sacar resultados ante equipos importantes y lo ha demostrado. Tenemos que pensar en lo que viene el lunes desde la unión y el trabajo porque este equipo ha pasado por estas situaciones en los últimos años”.

Gonalons, Petrovic y Machís

Sobre Gonalons, que se encuentra lesionado y que ha sido su compañero en la medular en muchos encuentros y se perderá varios partidos, indicó que “es un gran jugador y lo viene demostrando. Su carrera deportiva habla por sí sola”. Una “una gran pérdida para todos” porque su rendimiento “era muy bueno pero lo tenemos que suplir entre todos con el completo centro del campo que tenemos”.

Uno de los posibles sustitutos puede ser el serbio Njegos Petrovic, del que dijo que “hay que darle tiempo a los nuevos. Todo lleva una adaptación. Llega a una competición y un país nuevo pero creo que, a corto plazo, nos pueden ayudar porque él y los demás que han llegado son grandes futbolistas”.

Respecto a la incorporación ‘inesperada’ de Machís, espera “encontrar al Darwin que me encontré cuando llegué a Granada que era un jugador diferencial”. Milla cree que “nos puede ayudar mucho y ojalá sea así”.

El calendario

Por último, respecto al calendario que parece ser más plácido, a priori, en las próximas jornadas arguyó que “somos capaces de ganar a cualquier equipo. Es el calendario que toca pero considero que de aquí a final de temporada la necesidad será muy grande por parte de todos y el rendimiento de todos los equipos aumentará, por lo que todos los duelos van a ser difíciles”.