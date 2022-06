Nico Rodríguez, director deportivo del Granada CF: “Aitor Karanka se merece un respeto”

La nueva cabeza visible en el apartado deportivo del Granada CF es Nico Rodríguez, que cuenta con una experiencia de 15 años en distintos clubes en los que ha logrado éxitos destacados. Entre logros destacan el ascenso de la AD Alcorcón a Segunda división en la temporada 2009-2010, llegando a jugar los playoffs de ascenso a Primera dos campañas seguidas 2011-2012 y 2012-2013; el ascenso a Primera de la UD Las Palmas 2014-2015, y el reciente ascenso a Primera del Elche CF 2019-2020, habiendo comandando también al Getafe CF hasta la Europa League en la campaña 2018-2019.

Para el encargado de elegir el entrenador, formar la plantilla y negociar posibles salidas calificó como “maravilloso” el proyecto del Granada CF. En su presentación, y tras agradecer a Alfredo García Amado que lo eligiera, se definió como una persona “optimista y afortunada de que este gran club haya pensado en mí”. Sus primeras palabras fueron para transmitir “confianza, trabajo y honestidad”, además de “trabajo en equipo porque siempre que ha sido así me han salido las cosas”.

Karanka

Obviamente, la primera pregunta era qué hará con Aitor Karanka, el técnico que estuvo a punto de lograr la permanencia. En ese sentido apuntó que “hay que escucharlo. Se merece y se ha ganado un respeto y que hablemos con él pero yo no sé cual es su idea”. Sí quiso aclarar que “no he hablado con nadie entre otras cosas porque no procedía sin que se hiciera oficial el acuerdo”, pero no fijó un plazo para contratar al nuevo entrenador porque primero “queremos saber qué quiere Karanka”, aunque sí advirtió que la única prisa es contar con un preparador, porque la plantilla “será un verano muy largo”. Por ello pidió paciencia porque a buen seguro que “habrá nervios” en el entorno

"El que quiera venir a Granada, que se lo gane y si es así, seguro que va a dar el nivel”

Respecto al equipo que trabajará con él, no desveló nada pero sí que comentó que “hay gente muy válida en el club que hay que aprovecharla porque lo han demostrado. Hemos estado reunidos y les he transmitido confianza pero si podemos ampliar la estructura, estaría bien porque todos queremos tener a nuestro alrededor gente de confianza”.

Nico Rodríguez es consciente que tendrá que realizar numerosas gestiones, ya no sólo para fichar sino para rescindir contratos pues cuenta con un plantel integrado por 26 jugadores. Un número que no le asusta y es que “estoy en una situación privilegiada, estoy acostumbrado a mercados intensos, que habrá que ‘peinar’ a fondo”.

La cantera

En cuanto a la cantera, indicó que “me he formado en un equipo de cantera”. El gijonés señaló que “creemos en el desarrollo del fútbol base y hay que sacarle rendimiento a lo que tenemos en la casa”. Por último, dijo que “el que quiera venir a Granada, que se lo gane y si es así, seguro que va a dar el nivel”.