El once del Granada CF necesita valientes

Nunca es buen momento para sufrir lesiones, pero la plaga de bajas del Granada CF ha tocado techo, por ahora, en el peor momento posible. El conjunto rojiblanco recibe mañana a todo un Barcelona con cinco futbolistas en la enfermería. Dos de ellos son Quini y Fede Vico, que han sido fijos en el once inicial de Diego Martínez en el arranque liguero. La baja del defensor es un gran problema, pues estaba siendo de los mejores del equipo y su participación era importante ante un arsenal ofensivo con Messi a la cabeza.

La situación es una oportunidad para otros jugadores de demostrar que pueden tener su sitio como titulares o, al menos, gozar de más minutos. El reto es mayúsculo, pues algunos de ellos podrían tener sus primeros minutos en la competición contra el actual campeón de esta. Es el caso de Carlos Neva y Köybasi.

¿Quien hace de Quini?

El canterano es el principal candidato a ocupar el carril izquierdo ante los azulgrana. La pretemporada del gaditano fue notable, pero el gran rendimiento de Quini ha tapado sus opciones. El jugador podría debutar en Primera con la tarea de defender al mismísimo Messi, que jugó esta semana sus primeros minutos de la temporada en Champions League.

El turco también está a disposición de Diego Martínez para hacer su debut con la elástica rojiblanca. El técnico advirtió en la previa del choque ante el Celta que el ex del Fenerbahçe está en el proceso de adaptación, al igual que Gonalons, por lo que en principio no parte como favorito, aunque la experiencia juega a su favor.

La tercera, y más remota opción, es colocar un central en el lateral, que sería José Antonio Martínez. Sería una sorpresa que Diego apostase por esta idea. Durante la pretemporada, el entrenador gallego dio minutos en la posición a Neyder Lozano, que fue un parche para los minutos que no disputó Quini, pero el colombiano permanece en el parte de bajas.

La baja de Quini, con un esguince de grado II del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, es dolorosa, pero la de Fede Vico supone también un contratiempo importante para el equipo. El cordobés ha sido titular en los cuatro encuentros disputados, en los que anotado un gol, de penalti ante el Villarreal, que fue el primero del retorno a Primera División. Las funciones del ‘14’ rojiblanco están por encima de la finalización y el último pase, pues el ex del Lugo acostumbra a retrasar su posición unos metros en la salida de balón para ayudar a los mediocentros en la elaboración del juego.

Un mediapunta distinto

Los principales opositores para ocupar la mediapunta son Carlos Fernández y Álvaro Vadillo. Ambos son un perfil distinto a Fede Vico, pues no se implican tanto en la salida del cuero, aunque aportan más en la finalización al ser más incisivos en tres cuartos de campo.

El encuentro ante el Barcelona puede ser la oportunidad para Vadillo de volver al once rojiblanco, aunque desempeñe otro rol más alejado de la banda. Machís se mueve en la banda izquierda y su participación ante el Barça se presenta esencial para buscar contragolpes fugaces, mientras que Antonio Puertas conoce lo que es jugar de enganche, pero Diego Martínez valora mucho el trabajo que hace el almeriense para apoyar defensivamente al lateral de su banda. En la mediapunta no se tienen las mismas opciones de encarar en banda, pero la calidad del ex del Betis puede ser desequilibrante si sus compañeros consiguen encontrarle entre líneas.

La alternativa de Carlos Fernández es ya conocida. Diego Martínez hizo debutar al jugador cedido por el Sevilla en esa posición ante el cuadro hispalense. El jugador se encuentra mucho más cómodo cuando no juega como delantero referencia, pues está más habituado a ejercer como segundo punta con la compañía de otro ariete.

La inclusión de Fernández en el equipo daría más pegada al equipo, pues el ex del Deportivo es de los que no se lo piensa dos veces cuando tiene opción de disparar a puerta, además su mentalidad es de goleador, como demostró en el gol que cazó en el choque ante el Espanyol.Mañana es un buen día para que la filosofía de Diego Martínez vuelva a verse plasmada, pues el gallego tiene especial interés en tener siempre a toda su plantilla lista para competir, algo que se antoja innegociable para puntuar ante el Barcelona.