El once ‘indestructible’ del Granada CF

En una temporada en la que los problemas físicos han sido la tónica habitual en el día a día del Granada CF, Diego Martínez ha podido contar con un grupo de jugadores que siempre han estado disponibles, aunque no siempre saltaron al terreno de juego. Son futbolistas que, gracias al trabajo de prevención que realiza el cuerpo técnico, apenas han sufrido molestias físicas y cuando no han jugado ha sido por decisión técnica. Un grupo exactamente de once jugadores, que bien podrían denominarse el once 'indestructible' rojiblanco.

El sistema a emplear sería un 1-4-3-3 y no habría, ni siquiera, que situarlos en posiciones poco naturales porque da la casualidad que sale un equipo muy competitivo y ofensivo. Como no podía ser de otra manera, la portería estaría cubierta por Rui Silva, que únicamente se perdió una cita, la del Wanda Metropolitano, para que pudiera descansar de cara al choque de ida de Copa del Rey ante el Athletic Club y que fue la oportunidad que tuvo Aarón para debutar en Primera. Precisamente, el guardameta valenciano ha estado casi siempre disponible salvo ante el Celta en Los Cármenes, en un duelo que en principio iba a jugar pero que una gripe lo impidió.

La defensa

En la zaga, cuatro son los efectivos con los que Diego Martínez ha podido contar siempre. En la derecha Foulquier, que desde su llegada ha sido importante, llegando a jugar hasta en tres posiciones gracias a su polivalencia. Víctor Díaz únicamente se perdió un duelo, en la jornada 13 ante el Valencia, por la fractura de la apófisis transversa lumbar. En la izquierda, Carlos Neva ha demostrado una alta disponibilidad y, salvo pequeñas incidencias como una leve gripe y una sobrecarga en el aductor derecho, siempre estuvo preparado para jugar y cuando no lo hizo fue por decisión técnica por el buen momento de Quini o bien para darle descanso.

En el centro de la zaga, Domingos Duarte y José Antonio Martínez sería la dupla de centrales en este hipotético once. El portugués es el futbolista que más tiempo ha estado sobre el terreno de juego tras Rui Silva y tan sólo se ha perdido un partido. Fue ante el Real Valladolid por acumulación de amonestaciones, perdiéndose únicamente 50 minutos de liga en los 26 encuentros que ha disputado. Menos tiempo ha estado sobre el verde Martínez, que está teniendo una gran competencia esta campaña y que sólo se ha perdido una convocatoria y fue por estar recién llegado del Eibar en agosto, por lo que no fue citado ante el Villarreal en la primera jornada. En el resto, cuando no ha jugado, ha estado sentado en el banquillo.

Por lo que se refiere a la medular, tres serían las piezas que formarían. Se trata de Ramón Azeez que ha pasado de ser un fijo en la primera vuelta a contar con menos minutos en lo que se lleva de segunda ronda. El nigeriano se cuida muchísimo y no ha sufrido ningún percance en forma de lesión, quedándose fuera de una convocatoria, ante Osasuna en la jornada 25, pero es cierto que ha perdido protagonismo en el esquema del técnico vigués.

Olvida su pasado

Le acompañarían Álvaro Vadillo, que curiosamente en la última jornada disputada hasta el momento, ante el Levante, fue la primera vez desde su llegada a Granada que no estuvo entre los dieciocho convocados, exceptuando la cita ante el Alcorcón de la pasada campaña con el ascenso ya logrado. Cuando el gaditano llegó a la entidad nazarí se temía por su historial de lesiones pero ha demostrado en los casi dos años que lleva de rojiblanco que eso ya está olvidado. Junto al ex del Huesca se situaría Gil Dias, uno de los refuerzos de invierno que no ha terminado de convencer al entrenador pese a no sufrir ninguna molestia hasta el momento.

Arriba, el triplete ofensivo estaría formado por Darwin Machís, Carlos Fernández y Roberto Soldado. El venezolano ha participado en 26 de lo 27 encuentros celebrados, la mitad de ellos como titular y no jugó ante el Atlético de Madrid para reservarlo para la Copa al igual que ocurrió con Rui Silva. Por su parte, a los dos arietes con los que ha contado casi siempre Diego Martínez le han respetado las lesiones y eso que las han sufrido y graves a lo largo de su carrera profesional.

La delantera

Por un lado Carlos Fernández, que hasta el parón debido al coronavirus se encontraba en un gran momento de forma, no ha participado en cuatro duelos, uno por sanción, otro para darle descanso ante el calendario de partidos en los dos primeros meses del año y otros dos en los que vio jugar a sus compañeros desde el banquillo. Situación similar a la de Soldado, que no jugó en Barcelona muy a su pesar pese a que ganas no le faltaban mientras estaba sentado en la banqueta del Camp Nou, ni tampoco ante la Real Sociedad y el Valladolid pero estos dos casos por sanción. Y es que el delantero valenciano acumula once cartulinas amarillas, el que más amonestaciones ha visto de toda LaLiga Santander junto a Piqué (Barcelona), Damián Suárez (Getafe) y Jonathan Silva (Leganés).

Pese a las graves lesiones sufridas por jugadores como Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez o Fede Vico, hay un grupo de jugadores al que la suerte les ha sonreído esta temporada en el Granada CF. Son los indestructibles de Diego Martínez.