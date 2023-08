Paco López: "Sin Samu somos más débiles"

Como no podía ser de otro modo, la rueda de prensa de Paco López previa al partido que el Granada CF disputará el lunes ante el Rayo Vallecano (Estadio Nuevo Los Cármenes, 21:30 horas) tuvo un nombre propio: el ya exdelantero rojiblanco Samu.

El técnico de Silla confirmó lo que todo el mundo ya sabe, que el ariete melillense no formará parte de su plantilla para la temporada que acaba de empezar. “Parece ser que han depositado la cláusula de rescisión de su contrato y no ha venido a entrenar, no sé nada más” dijo el preparador valenciano, que tuvo que contestar numerosas preguntas sobre el tema pero siempre con buen talante.

Por la prensa

Paco López indicó que “es lo único que puedo decir. Me enteré por la prensa y luego tuve una conversación con el director deportivo”. En cualquier caso ha sido “una sorpresa para todos. Me he quedado con un jugador menos en una posición en la que estamos más escasos”, manifestó. El entrenador del Granada CF dejó claro que “estoy algo mejor pero cuando me enteré se dieron en mí una mezcla de sentimientos. Hace pocos días dije que necesitábamos reforzarnos y aumentar la competitividad de la plantilla y hoy me encuentro que somos algo más débiles”.

Pero el preparador no quiere poner excusas y afirmó que “al final me termina saliendo la vena positiva y quejarme no me sirve de nada. Así que trataremos de sacar el máximo rendimiento a lo que tenemos y generar ilusión, que la seguimos teniendo, un clima de positividad y confianza para darlo todo”. Y es que hizo referencia a que “como entrenador no lo he tenido nunca fácil. Empecé entrenando a un infantil y ahora estoy trabajando en Primera División así que es un reto más en mi carrera”.

"Cuando terminó la pasada temporada le dije a la dirección deportiva que contaba con él aunque públicamente no era recomendable decirlo"

Sobre Samu, reconoció que “le veía condiciones. Cuando terminó la pasada temporada le dije a la dirección deportiva que contaba con él aunque públicamente no era recomendable decirlo por no exponer en exceso al chaval”. Pero empezó la pretemporada y “me confirmó las expectativas que tenía con respecto a él. Hable con el club y les dije que era un chico que tenía potencial”.

El internacional sub 19 fue el máximo goleador de la pretemporada y encima debutó en Primera División con gol ante el Atlético de Madrid, el club que ha adquirido sus derechos, por lo que Paco López declaró que “con esa edad era normal que se pudieran fijar en él y encima debutó con gol”. Aunque no quita para ser tajante y afirmar que “no me lo esperaba y no tenía ni idea de su marcha. Es muy tímido y le cuesta hablar”. Eso sí, no dudó en señalar que “jamás me arrepentiré de haberle puesto de titular en el Cívitas Metropolitano. El chico estaba preparado para jugar. Soy entrenador, se lo había ganado y entendimos que había que empezar el año con él como titular”.

Jugarreta

Cuestionado sobre la forma de actuar del Atlético de Madrid no entró a valorar porque “entra dentro de la legalidad. Cada uno actúa de la forma que debe actuar. Para nosotros es una jugarreta quedarnos sin un jugador con el que contábamos”. Sobre todo porque “habíamos trabajado toda la semana con él, por lo que haremos algún cambio dado que no tenemos en la plantilla a otro jugador con sus características”.

No obstante, el máximo responsable deportivo de la primera plantilla de la entidad nonagenaria insistió en que “necesitamos aumentar el nivel competitivo del plantel”, algo que “sabe el club porque con Nico Rodríguez tengo mucha comunicación y confianza y nos decimos las cosas que pensamos. Él lo sabe igual que yo porque hablamos todos los días y es una evidencia”. Eso sí, la marcha de Samu no afectará la situación de Shon Weissman, con el que no cuenta, y del que dijo que “pertenece al Granada CF pero ambas partes conocen su situación y es una cuestión que debe gestionar la dirección deportiva”.

El rival

Sobre el Rayo Vallecano, confirmó que no estarán disponibles Raúl Torrente y Vallejo, mientras que Manafá irá convocado pero “no está para jugar, le falta ritmo y entrenamientos. Está muy por debajo del nivel exigible para jugar”. El resto de futbolistas están disponibles para enfrentarse a un rival que “mantiene las mismas señas de identidad que con Iraola. No obstante, Francisco aporta otros serie de matices pero es un equipo que le imprime un ritmo alto al juego, que busca ser vertical y cuenta con jugadores muy rápidos”. De ahí que el cuerpo técnico rojiblanco se espere “la mejor versión del Rayo porque es un gran rival”.

Por último, el míster granadinista reconoció que “estoy ilusionado con volver a Los Cármenes, a nuestro fortín”. Porque si algo tiene claro es que “ganarnos no será fácil porque tenemos la ayuda de nuestra gente, que nos da energía y nos ayuda. Trataremos de jugar bien al margen del sistema y los nombres”, concluyó.