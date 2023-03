Paco López, técnico del Granada CF: "Tenemos muchas alternativas para la delantera"

El Granada CF afronta este domingo un encuentro para medir fuerzas ante un Oviedo de capa caída. Los rojiblancos pierden para este partido a sus dos delanteros clave: Myrto Uzuni y Shon Weissman.

Para este partido, el Granada tiene "muchas alternativas", según Paco López. "Famara, Callejón, Puertas, Bryan, Soro… Dependiendo de las estructuras a utilizar caben mil posibilidades. Hemos barajado varias opciones en distintas estructuras. Famara si juega de inicio lo hará de delantero. Tenemos variedad y muchas posibilidades, por lo que trataremos de acertar", analizó el técnico.

Sobre la posibilidad de que Famara Diédhiou pueda ser de la partida, el valenciano no cerró esa posibilidad. "Lo veo como siempre. Entrena bien y transmite alegría. Viene a ayudar, está poniendo mucho de su parte. Estamos contentos con su trabajo, esfuerzo y ayuda", subrayó.

No entrará en convocatoria -por el momento- Samu Omorodion, pichichi del Recreativo Granada. "Lo pedimos para que entrenara, pero nos dijeron que viene de una lesión y el consejo que nos dieron es que corría riesgo y más con la tensión que puede suponer entrenar con el primer equipo", desveló

Uzuni y Weissman no estarán en esta jornada debido al parón de selecciones, algo que "a nosotros nos afecta muchísimo. Puedo quejarme y decir que es injusto, pero no le doy vuelta porque no lo podemos modificar y sabemos que podía pasar".

El Oviedo

El Real Oviedo es un rival con trampa. A pesar de estar pasando un curso con muchas curvas, se mantienen estables fuera del descenso.

"Con los jugadores que tiene, su once y alguno que no entra y me sale un equipo que puede luchar con los de arriba. Eso demuestra lo difícil que es ganar en Segunda. Tienen una situación parecida a la del Málaga, aunque está muchísimo mejor. Por nombres es un candidato a estar arriba", advirtió Paco López.

El equipo de Álvaro Cervera "lo tiene clarísimo", pues esta temporada "nos han ganado dos veces" y "sabemos la dificultad que va a tener. Sobre los ovetenses, remarcó que "han evolucionado", y que este es un partido "para la paciencia, para generar bien los espacios, tratar de que no corran, gestionar bien los tiempos. Ellos son un equipo vertical, que hace daño a balón parado", analizó.

Sobre la vuelta de Ángel Montoro, el técnico pidió que lo reciba como se merece. "Es paisano y le tengo mucho aprecio, le conozco desde que salió de la cantera del Valencia. Me alegro de su recorrido aquí".

Sobre la afición, el preparador de Silla dijo que están muy contentos de que se genere ilusión en la gente. "Nos dan energía, nuestro foco está en el partido, en que la gente disfrute viendo a su equipo. El empuje y el aliento se agradece, Vamos a tratar de no fallarles, darlo todo independientemente del acierto", concluyó.