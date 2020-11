Al igual que el primer equipo, el Recreativo Granada inició el pasado domingo un maratón de partidos que le hará ponerse al día debido a los encuentros que tenía aplazados por los positivos por Covid-19 que dio la plantilla de David Tenorio semanas atrás.

Tras empatar in extremis ante el Córdoba en el debut liguero y lograr ante el Real Murcia la primera victoria de la temporada tras remontar el tanto inicial del conjunto pimentonero, los cachorros rojiblancos deberán disputar un total de cuatro encuentros en doce días. Una carga a la que no están acostumbrados pero que no queda otra que afrontar. Tras recuperar ante el Murcia el choque de la primera jornada, este miércoles recibirá a las 14:00 horas en la Ciudad Deportiva al Sevilla Atlético, que corresponde a la jornada dos del calendario. El segundo encuentro de esta semana lo disputará el próximo domingo en tierras almerienses, donde se enfrentará al CD El Ejido 2012 (17:00 horas).

Maratón de partidos

Tres días más tarde, el próximo miércoles 25, deberá viajar de nuevo, esta vez a Jaén para medirse al Linares Deportivo y cerrar así los duelos que tenía pendientes. Pero el maratón continuará pues el domingo 29 recibirá al filial del Real Betis. Los buenos resultados cosechados pese a las dificultades que ha sufrido han dotado al cuadro de Tenorio de una gran confianza tras casi tres meses de pretemporada y la situación por la que ha pasado, calificado por el técnico del ‘Recre’ como “caótica” justo cuando iba a comenzar la competición.