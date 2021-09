Robert Moreno tendrá una plantilla más numerosa de lo que pretendía

Concluido el mercado de fichajes, Robert Moreno tiene la plantilla con la que trabajará al menos hasta enero. Tras la salida de Ramón Azeez y Adrián Marín, el técnico rojiblanco cuenta con veinticuatro jugadores de la primera plantilla del Granada CF, una vez que Isma Ruiz y Joao Costa suben de un filial, el Recreativo, cuyos jugadores son todos sub 23 salvo Echu.

Las llegada de los laterales Arias y Sergio Escudero confirman el interés del técnico de contar con Víctor Díaz como central, aunque ante el Rayo Vallecano actuó en su puesto natural, el de lateral derecho. Posición que tras la salida de Foulquier queda integrada por el jugador cedido por el Atlético de Madrid y Quini.

Cuatro refuerzos atrás

Por tanto, el preparador catalán cuenta con tres porteros (Aarón, Luís Maximiano y Joao Costa) más el canterano Ángel y el senegalés Cheikh Kane, que ya han ido citados con el primer equipo como tercer guardameta en las tres primeras jornadas de competición. En la zaga, dispone de dos laterales diestros, dos zurdos y tres centrales, más la polivalencia de Víctor Díaz y con el zaguero Torrente en la recámara. Afortunadamente, la dirección deportiva pudo retener a Domingos Duarte, que se repartirá los minutos en el eje de la zaga con Germán y Abram.

En la medular, las marchas de Yangel Herrera y Quina ha sido suplidas tan sólo por Monchu, pero continúan Gonalons, Milla y Montoro además de Eteki en el pivote. Cinco jugadores que junto a Isma Ruiz conforman un centro del campo donde prima el buen trato de balón, aunque hasta el momento no se esté viendo mucho en el juego desarrollado por los rojiblancos en este arranque de temporada.

Isma Ruiz será jugador del primer equipo a todos los efectos y Joao Costa no salió

Por lo que se refiere a los extremos, sin Robert Kenedy, al cuadro nazarí le falta una pieza pues Rochina, pese a que puede actuar pegado a banda, tiene más tendencia a jugar por dentro para asociarse y no es tan desequilibrante como el carioca, que esta temporada regresa a su país para jugar en el Flamengo. Junto a la baja de Yangel Herrera, quizá sea la posición que ha quedado un tanto ‘coja’, y más si Darwin Machís sufre problemas físicos como le ha ocurrido en este inicio de campaña. El venezolano está llamado a ser una pieza esencial por su potencia y capacidad de desborde, dado que ese perfil de jugador no le sobra a Robert Moreno en su plantel de jugadores.

Sobre todo porque el resto de jugadores de tres cuartos hacia adelante son más de asociarse. Es el caso de Antonio Puertas, el citado Rochina o Alberto Soro. Se trata de futbolistas con querencia a buscar al compañero más que a buscar los espacios para hacer daño al rival o usar el uno contra uno.

Tres arietes

Es por ello por lo que, hasta el momento, se ha visto tanto a Luis Suárez como a Carlos Bacca tirados a una banda, aunque su tendencia debe ser buscar el área rival. Ambos son las referencias ofensivas del Granada CF junto al veterano Jorge Molina, cuyo rendimiento la pasada campaña fue espectacular.

Ya avisó el ex seleccionador que quería una plantilla corta pero al final no será así. Su objetivo era que todos los jugadores sintieran que podía jugar. A diferencia del curso anterior, se va a disputar únicamente dos competiciones y no tres como en el último año de Diego Martínez al frente del banquillo nazarí y eso hace que el desgaste, y por tanto el riesgo de lesiones sea, a priori, menor.

Salidas inesperadas

Pese a que la consejera Patricia Rodríguez en un encuentro con los medios de comunicación cifró en cuatro los refuerzos, finalmente han sido siete, aunque uno de ellos vino como consecuencia del traspaso de Dimitri Foulquier al Valencia. Un movimiento inesperado que hizo que Pep Boada y su equipo de trabajo tuvieran que ponerse manos a las obra para encontrar a un sustituto. Este es Arias, que sufrió una grave lesión de la que aún no está recuperado, y al que le resta tiempo para poder competir al nivel de exigencia de LaLiga Santander al 100%.

Sólo un cedido

Uno de las aspectos más destacados de la actual plantilla rojiblanca es que salvo el citado Arias, que llega cedido, el resto son propiedad del club. Un patrimonio deportivo que en el caso de Foulquier ha permitido recuperar la inversión que se hizo. Y es que de los siete jugadores firmados, tan sólo uno ha llegado por la vía del traspaso. Se trata del guardameta portugués Luís Maximiano, por cuyos derechos ha pagado el club presidido por Rentao Yi en torno a cinco millones de euros (cifra no desvelada oficialmente). El resto han firmado a coste cero y eso, en los tiempos actuales, no es nada fácil.