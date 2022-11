El Albacete clama contra el arbitraje sufrido ante el Granada CF

La gran noche vivida este viernes en el Nuevo Los Cármenes, donde el Granada venció por 4-0 al Albacete Balompié, se está viendo empañada debido a las protestas del club manchego.

Los visitantes sólo tardaron nueve minutos en quedarse en inferioridad numérica, ya que el colegiado Moreno Aragón, tras consultar el VAR, expulsó con roja directa al camerunés Flavien Boyomo por una dura entrada a Ricard Sánchez, mientras que hizo lo mismo, expulsión tras revisar el monitor, con Álvaro Rodríguez a la hora de partido tras pisar a Víctor Díaz en un lance del juego.

Quejas del Albacete

El caso es que tras el pitido final, el Vicepresidente del club llegó a bajar a la zona de trabajo de los periodistas para argumentar sus quejas hacia el arbitraje. El club manchego habla de "evidente disparidad de criterio" sufrida en esta jornada liguera.

Con todo respeto y sin ánimo de generar polémica, pero tenemos que dar una vuelta a todo esto… pic.twitter.com/BtHXDbts27 — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) November 19, 2022

Varela se mostró contrariado porque "elementos externos" impidiesen a su equipo luchar por la victoria. "Lamentamos lo ocurrido. Veníamos a Granada con todo la ilusión por disputar un partido de tú a tú ante un rival como el Granada y desgraciadamente, por lo que se ha visto en el campo, no ha podido ser. No hemos tenido la oportunidad en ningún momento de competir de tú a tú por una serie de decisiones que nos toca respetar aunque no las compartamos y que obviamente vamos a manifestar nuestro profundo malestar donde corresponde. Nosotros ponemos siempre en valor la honestidad de los árbitros pero hay situaciones que rebasan todo".

No obstante, Valera no solo se queja del arbitraje de Los Cármenes. "Lo que me llama la atención es que ese mismo colegiado muestre distinto criterio con los pisotones. Quiero defender aquí que el tobillo de Manu Fuster en el Carlos Belmonte o el de Rubén Martínez en Cartagonova merecen el mismo respeto y protección que el del resto. Aunque seamos un recién ascendido, somos un club con mucha historia que merece el mismo respeto que el resto", declaró.

Jugadores

Incluso algunos jugadores del 'Alba' se pronunciaron sobre lo sucedido, como el guardameta Bernabé. "Hay cosas que no dependen de nosotros, y confiamos en que quienes tienen la potestad analicen todo aquello que desvirtúa este deporte", lamentó el jugador.

🤷🏻‍♂️ Hay cosas que no dependen de nosotros, y confiamos en que quienes tienen la potestad analicen todo aquello que desvirtúa este deporte.El equipo se centrará en volver a la senda de la victoria cuanto antes, con el apoyo de nuestra fiel afición 🤍🦇Hoy + que nunca #AúpaAlba https://t.co/ROimRvCGKE — Bernabé Barragán (@bernabe_bm_25) November 18, 2022

Lo que no se tuvo en cuenta tampoco fueron las continuas pérdidas de tiempo por parte del cancerbero, que en el minuto diez, uno después de la expulsión de su compañero, ya estaba en el suelo aquejado de unas molestias. Además, desafió varias veces con la mirada a la afición del Granada situada en el fondo norte.

Unas palabras un tanto desafortunadas, pues son expulsiones justas, y una de ellas pudo lesionar de gravedad a un compañero cuyo tobillo, de milagro, está sano.

Twitter concentró las quejas

En cuanto finalizó el partido, el CM del Albacete se puso el mono de trabajo para tratar de desviar la mirada hacia otro lado y que lo de menos fuera el resultado.

El caso es que no es casualidad que la semana pasada, un más que honorable CD Huétor-Tájar pusiera contra la pared al cuadro de Rubén Albés y que esta jornada en el Nuevo Los Cármenes cuajaran un partido gris.

El fútbol cada vez está más igualado y quedarse con uno menos no debe ser excusa para un equipo. Si no, que se lo digan al Oviedo, que en la jornada pasada doblegó al Granada con uno menos desde el minuto 39 por la expulsión del central mexicano Aceves.