Lucas Boyé: "No hay que dramatizar porque esto acaba de empezar"

Veintitrés días después de ser anunciado su fichaje, el Granada CF presentó este jueves al jugador en el que toda la afición confía que pueda ser el goleador que el conjunto de Paco López necesita para lograr la permanencia. Se trata de Lucas Boyé, que a pesar de haber jugado ya dos encuentros y marcado en ambas citas, tuvo la oportunidad de su puesta de largo en un acto celebrado en el Estadio Nuevo Los Cármenes junto a la última incorporación, su compañero Álvaro Fernández.

El delantero argentino manifestó que su objetivo es “marcar la mayor cantidad posible de goles” al ser consciente que “eso ayudará mucho al equipo”. Boyé se mostró “muy contento” y agradeció “el interés constante” del equipo rojiblanco para que pudiera llegar traspasado desde el Elche. “Uno quiere las negociaciones sean rápidas, pero en esto del futbol sabemos que siempre hay trabas. Es totalmente normal y más cuando hay un traspaso de por medio. Me intranquilizaba porque quería entrenar lo antes posible”, comentó sobre los varios días que duró el diálogo entre clubes para su traspaso una vez que ya estaba en la ciudad.

Objetivo

El ex del Elche, que junto a Myrto Uzuni, es el Pichichi del equipo con dos tantos, considera que la forma de jugar de ir a buscar los partidos y de ser protagonista “a los delanteros nos viene bien porque hemos marcado mucho y a eso hay que agarrarse”. “Para un delantero alcanzar el mayor número de goles es su prioridad, más allá de los contratos. Si eso sucede ayudaré mucho al equipo y ojalá supere la barrera de los diez goles y que venga la mayor cantidad posible de tantos”, explicó.

El killer argentino declaró que “me ha encontrado un vestuario bárbaro que me ha recibido muy bien”. Y eso que el inicio no está siendo el mejor sobre todo por la cantidad de goles que está encajando el equipo de Paco López. Al hilo, manifestó que “hemos arrancado encajando bastantes goles, pero hemos hecho bastantes cosas buenas y a esas es a las que tenemos que agarrarnos. No hay que dramatizar, esto acaba de empezar pero si tenemos que corregir errores aunque hay que tener en cuenta que hemos jugado con grandes equipos”. Para finalizar, apuntó que “hay cosas que trabajar, pero no tengo dudas de que van a venir los resultados, las victorias y vamos a hacer un gran año”.