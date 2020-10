El PSV Eindhoven, un equipo trampolín

Cuando el Granada CF salte este jueves al Philips Stadion se enfrentará a un equipo con más de cien años de historia, en concreto 113, que pasa por ser el segundo club holandés más laureado de Holanda tras el Ajax de Amsterdam. Nació siendo una asociación deportiva para los empleados de la empresa Philips, que sigue ligada al club y que es la base de la entidad de Eindhoven.

Se trata del primer club de los Países Bajos que participó en la Copa de Europa, de la que fue vencedor en 1988 y que es el mayor logro de una entidad con un gran bagaje de títulos. Un hito que provocó que el PSV se diera a conocer, en cierto modo, en nuestro país tras eliminar en las semifinales al Real Madrid de la ‘Quinta del Buitre’ y que era el máximo favorito para hacerse con el cetro europeo.

Eliminó al Madrid

En la ida disputada en el Estadio Santiago Bernabéu empató a uno tras igualar el tanto de Hugo Sánchez de penalti gracias, entre otros, a su guardameta Van Breukelen. El arquero fue decisivo en el Philips Stadion en la eliminatoria pues en el choque de vuelta, sus grandes paradas impidieron que el Real Madrid marcara, haciendo valer el conjunto entrenado en aquellos entonces por Leo Beenhakker el valor doble de los goles fuera de casa.

Romario, Ronaldo, Van Basten, Van Nistelroy, Koeman o Gullit han pasado por sus filas

En la gran final, el PSV se impuso al Benfica en Stuttgart en la tanda de penaltis, destacando de nuevo Hans van Breukelen. Ese año, el cuadro dirigido por Guus Hiddink ganó, además, la liga y la Copa de los Países Bajos. Por eso, 1988 es considerado como el año de oro del PSV. En aquel equipo jugaba, por ejemplo, Ronald Koeman, actual entrenador del FC Barcelona, el belga Eric Gerets, que era el capitán y una auténtica institución en la entidad holandesa, al igual que Van der Kerkhof o los centrocampistas Vanenburg o el danés Søren Lerby.

Diez años antes, en 1978, ganó la Copa de la UEFA ante el Sporting Club de Bastia. A ello hay que sumar 24 ligas neerlandesas, nueve Copas KNVB, lo equivalente en España a la Copa del Rey, y una decena de títulos de la Supercopa Johan Cruyff. Y es que, a diferencia del Granada CF que tan sólo suma tres encuentros en competiciones europeas, el PSV ha jugado veintiséis temporadas en la Copa de Europa, ahora llamada Champions League, cinco años en la Recopa de la UEFA y 23 campañas en la actual Europa League, además de disputar la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental en 1988 por ganar la Copa de Europa de aquel año pero en ambos caso quedó subcampeón.

Un balance demoledor en comparación con el conjunto rojiblanco. Y es que, pese ser un histórico en su país, no cuenta con la capacidad económica de los grandes clubes europeos y lleva dos años sin ganar la Eredivisie que se suelen repartir junto al Ajax y el Feyenoord. Pero eso no ha sido óbice para que en sus filas hayan pasado grandísimos jugadores como Romario, Ronaldo Nazario, Van Basten, Van Nistelroy, Ronald Koeman o Ruud Gullit, auténticas leyendas del fútbol mundial, que aprovecharon el PSV para relanzar su carrera pues tradicionalmente ha sido un club trampolín. Otros buenos jugadores pero que no llegan al nivel de los anteriores y que han pasado por el PSV a lo largo de su historia reciente son Cocu, Robben, Van Bommel, Afellay, Strootman, Mertens, Wijnaldum, el pretendido este verano por el Barcelona Memphis Depay o el actual jugador del Betis Guardado.

Internacionales

En la actualidad, cuenta con un total de trece internacionales absolutos en distintas selecciones: Yvon Mvogo (Suiza), Nick Viergever, Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Jorrit Hendrix, Mohamed Ihattaren, Marco van Ginkel y Donyell Malen (Holanda), Érick Gutiérrez (Mexico), Ibrahim Sangaré (Costa de Marfil), Ryan Thomas (Nueva Zelanda) y Eran Zahavi (Israel).

Götze

Pero por encima de todos ellos destaca el alemán Mario Götze. El ex del Borussia Dortmund y Bayern Múnich, fue la última incorporación del cuadro holandés en el mercado de fichajes veraniego. Una de las grandes promesas del futbol alemán, que va a menos en su carrera, y que fue el autor del gol que le dio la victoria a Alemania en la final del Mundial de 2014. Por él, en 2013, pagó el Bayern 37 millones de euros al Dortmund. Y no ha podido tener mejor entrada en el cuadro de Roger Schmidt pues su estreno con el PSV el pasado fin de semana ante el Zwolle se saldó con un tanto a los nueve minutos de partido al aprovechar un error de la defensa rival, recortar al guardameta y rematar con poco ángulo. Su talento y calidad están fuera de toda duda pero su carrera ha estado marcada por las lesiones.

Al margen de Götze, en la plantilla hay doce jugadores más que son internacionales pero en categorías inferiores con países como Holanda (hasta cuatro efectivos: Jordan Teze, Armando Obispo, Cody Gakpo y Joël Piroe), Alemania (Lars Unnerstall, Timo Baumgartl, Philipp Max, Adrian Fein), Bélgica (Maxime Delanghe), Francia (Olivier Boscagli), Brasil (Mauro Júnior) o Inglaterra (Noni Madueke).

Favorito

En definitiva, un gran equipo que sin duda es el favorito para pasar como primero en el grupo E de la fase de grupos de la Europa League. Pero, a buen seguro que los de Diego Martínez no se lo pondrán fácil a un equipo que lidera la Eredivisie con trece puntos en las cinco jornadas que se llevan disputadas, fruto de cuatro victorias y un empate, por lo que se encuentra invicto en la competición doméstica. Ha anotado once goles y encajado tan sólo tres. Sin duda, un reto para el bloque nazarí. Uno más.