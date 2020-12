Quini: “Una lesión tan duradera te hace ver el día a día de forma muy distinta”

En una entrevista concedida a los medios del club, el lateral del Granada CF Quini reconoció que “ha sido un año difícil, distinto, raro por todo lo que ha pasado y al final creo que ha sido un año de mucho aprendizaje y conocer un poco más mi cuerpo, de aprender con la lesión, tanto físicamente como mentalmente”.

El cordobés, que regresó a los terrenos de juego hace tres jornadas ante el Celta tras casi 365 días sin jugar, no dudó en señalar que “afrontar una lesión de tantos meses te hace ver el día a día de una manera distinta. Aunque ha sido un año bastante duro, he sacado muchas conclusiones positivas pero lo importante es que ya estoy de vuelta y ha pasado todo”.

Su hijo

Quini aprovechó el tiempo alejado de los terrenos de juego para estar más con la familia. “Cuando llegó la lesión, mi mujer estaba embarazada de muy poco tiempo”, apuntó, para declarar que “una de las cosas que saqué en positivo fue poder pasar más tiempo con ella y disfrutar del embarazo. Cuando en junio nació el niño fue el aspecto más positivo de este 2020, por lo que al final la balanza hizo que fuese mejor”.

Pero fueron las recaídas lo que peor llevó. “Cuando empezó la temporada volví a tener la lesión muscular del cuádriceps y he pasado meses duros pues creía que volvía pero tenía recaídas. Una de las cosas que me daban energías y fuerzas para ser optimista era llegar a casa y ver a mi niño. Él me ha dado fuerza para seguir adelante”, señaló en la entrevista que se puede ver en el canal de Youtube del Granada CF.

Ayudar

De ahí que su objetivo era aportar cosas al grupo desde un segundo plano. En ese sentido, resaltó que “al estar lesionado, tienes que intentar apoyar a los compañeros y ayudarlos en lo que puedas. Dentro de las posibilidades de cada uno, aportar su granito de arena anímicamente”.