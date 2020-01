El Recreativo Granada arrancó la segunda vuelta y lo hizo con los mismos defectos que en la primera. Nueva derrota, sin marcar y dejando una sensación de equipo que se desmorona cuando recibe un tanto en contra. Mucho tendrá que mejorar el filial rojiblanco, que no fue peor que el Córdoba pero que no supo concretar sus ocasiones una vez más. Los refuerzos mejoraron algo el juego del conjunto de David Tenorio, que sigue sin dar con la tecla. Toca tomar decisiones si se quiere mantener la categoría.

La necesidad por mejorar los números en ataque, hizo que el técnico del filial apostara de inicio por el delantero hispano-gambiano Nuha Marong, fichado el pasado jueves procedente del Racing de Santander y que apenas había entrenado con sus nuevos compañeros. Y no fue la única novedad en el once inicial pues Sebban formó junto a Isi en el eje del centro del campo, dejando a Viedma en el banquillo.

Buen inicio

Lo cierto es que los locales comenzaron dominando gracias, principalmente, a las internadas por banda izquierda de Migue García que buscó constantemente a Nuha y Rubén Sánchez, las dos torres rojiblancas. Sin embargo, como viene siendo la tónica esta temporada, generaron poco peligro no exigiendo en exceso a Becerra. Por el contrario, al Córdoba le costó mucho superar la primera línea de presión de los de Tenorio, que en esa faceta si estuvieron bien, por lo que vivieron relativamente tranquilos hasta la primera media hora de partido.

La necesidad de mejorar sus números en ataque hizo que Nuha Marong, reciente fichaje de ‘Recre’, saliera de inicio

De hecho, en el primer tercio del choque, ambos equipos crearon muy pocas ocasiones, y eso que hubo opciones de contras claras por parte de las dos escuadras incluso de tres contra tres, pero la última toma de decisión casi nunca fue la adecuada. Pese a no realizar su mejor encuentro en ataque, los de Raúl Agné se pudieron adelantar a los 26 minutos tras un contragolpe que culminó Zelu con un duro disparo que Unai solventó mandando el cuero a saque de esquina. La respuesta nazarí no tardó en llegar y 120 segundos después Mario, con todo a su favor tras un sensacional servicio de Migue García, envió el cuero al lateral de la red cordobesista con un golpeo con el interior de su bota derecha. Fue la más clara de un equipo acuciado por la necesidad de ganar y al que la ansiedad poco a poco le va pasando factura.

Se apaga

Conforme fue avanzando el crono el empuje inicial del ‘Recre’ se fue apagando, igualándose el duelo pero sin que ninguno de los dos contendientes prácticamente pisaran el área contraria. Las interrupciones fueron la tónica habitual, por lo que se llegó al receso con tablas y la sensación de que el Recreativo pudo hacerle daño a su rival a poco que hubiera mejorado su juego entre líneas, donde existían muchos espacios que no supieron aprovechar.

Soluciones

En la reanudación, David Tenorio buscó soluciones intercambiando la posición de ambos extremos. Y pareció mejorar el juego de ataque de los cachorros rojiblancos que, en apenas dos minutos, a punto estuvieron de marcar. Primero con un centro nuevamente de Migue García, esta vez desde la derecha, que Nuha remató con la testa y muy forzado a las manos de Becerra (53’). Aunque más clara fue la que tuvo Mario un minuto después tras una buena acción individual de Isi que terminó con un centro-chut del primero, al que no pudo llegar por poco Nuha en el segundo palo.

Ambas acciones animaron a los no tan jóvenes jugadores del Recreativo, que casi siempre jugaron en campo contrario. Pero un equipo, cuando está abajo y no saca provecho de sus acciones de ataque, suele pagarlo. Y eso fue lo que le pasó al filial a la hora de partido. Tras una contra visitante bien defendida por los locales, el cuero le llegó al lateral diestro del Córdoba Fernández, que con todo el tiempo del mundo, levantó la cabeza y puso el esférico en la testa de Javi Flores, que no es que sea el mayor experto en el juego aéreo de la categoría, pero que supo definir con calidad a la escuadra de la meta defendida por Unai. Un mazazo justo cuando mejor estaban los de Tenorio.

Los rojiblancos suman ocho de las once citas en casa sin anotar ni un solo gol y eso se paga caro

No cabía otra que arriesgar y desde el banquillo se ordenó la entrada de Caio aunque se dejaron muchos espacios atrás. Sin embargo, el reflejo de la campaña llegó en el minuto 68 con un doble mano a mano de Rubén Sánchez ante Becerra que despejó el guardameta cordobesista para desesperación del toledano y del resto de sus compañeros. El tanto de los de Agné sentó como un jarro de agua fría en la helada tarde en Los Cármenes pues desde entonces, la ansiedad en ataque pasó a ser la protagonista.

La puntilla

A diez minutos del final, Tenorio se la jugó con un doble cambio ofensivo dando entrada a Echu y Viedma por Héctor y Sebban, dejando defensa de tres y acumulando a hombres en ataque, pero cada vez con menos ideas. Una vez más, no era el día de un equipo al que le cuesta un mundo concretar las ocasiones de las que dispone. Por ende, es el peor conjunto de toda la Segunda División B en la faceta ofensiva y eso no es casualidad. La puntilla la puso De las Cuevas desde fuera del área a dos minutos del final con un duro y raso que sorprendió a Unai y que deja tocado a Tenorio en el banquillo granadinista.