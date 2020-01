El Recreativo Granada, el peor equipo en ataque de toda la Segunda División B

El Recreativo Granada finalizó el pasado fin de semana su primera vuelta y lo hizo con números que le obligan a reaccionar en la segunda parte de la temporada si no quiere jugar el próximo año en Tercera División. Pero de todos ellos, lo más destacable es que el filial rojiblanco es el peor equipo de los 80 que integran la Segunda División B en la faceta anotadora y, evidentemente, a ello se suman también los conjuntos de LaLiga Santander y Smartbank.

Cifras que asustan y que provocaron que David Tenorio fuera tajante al afirmar al término del choque ante el Algeciras que su equipo “no tiene gol”. Y es una realidad pues, únicamente, el Badalona cuenta con el mismo número de goles, 12, pero a diferencia de los granadinos, el cuadro catalán suma 20 puntos por 14 el 'Recre'.

Romo en casa

La situación es preocupante y la dirección deportiva está buscando desesperadamente, al menos, un delantero que trate de paliar la escasa capacidad ofensiva del segundo equipo del Granada CF y ya suena el delantero del Racing de Santander Nuha Marong, según adelantó el Diario de Cantabria. En especial, es ante su público cuando más problemas tiene para batir al portero rival. En los diez encuentros que ha disputado, bien sea en la Ciudad Deportiva o en el Nuevo Estadio de Los Cármenes, tan sólo ha marcado cinco goles, quedándose sin anotar en siete citas. Ahí es nada.

Los restantes siete 'chicharros' los logró a domicilio pero en las últimas tres salidas no ha podido celebrar ninguno. Todo ello ha provocado que tan sólo en tres jornadas en el presente curso haya estado fuera de la zona de descenso y cinco de ellas como colista. Las sensaciones no son las mejores, pese a que el cuadro de Tenorio no juega mal pero cuando llega a la zona de definición se apaga.

Los de Tenorio suman 369 minutos sin marcar, lo que se traduce en algo más de cuatro partidos

En total, son ya 369 minutos sin marcar, lo que se traduce en cuatro partidos completos más los nueve que restaron tras anotar Mario el 2-3 ante el Yeclano que no sirvió para empatar ante el cuadro murciano. Pero además, por si faltara poco, los rojiblancos son el segundo equipo del Grupo IV de Segunda División B que más encaja, un total de 29 goles o lo que es lo mismo, uno y medio por partido. Si se juntan todos esos datos, da como conclusión sumar ya ocho jornadas sin ganar, en las que ha sumado tres puntos de 24 posibles, siendo el 3 de noviembre el último día que celebraron en el vestuario un triunfo. Fue a domicilio ante el Recreativo de Huelva por 1-2 con doblete de Mario, uno de los futbolistas más importantes del plantel de Tenorio que suma cuatro goles, los mismos que Rubén Sánchez, aunque el toledano acumula ya cuatro partidos sin marcar.

Llega el Córdoba

El domingo se mide el Recreativo al Córdoba CF, un conjunto que no llega a Los Cármenes en su mejor momento a nivel institucional pero que estará acompañado, como mínimo, por 500 espectadores, por lo que en la instalación del Zaidín será más verdiblanca que nunca. Los cordobesistas pelean por regresar al fútbol profesional y aunque en la actualidad están fuera de la zona de play off que le permitiría pelear por el ascenso a Segunda División A a final de temporada, ocupan la quinta plaza acechando al Badajoz, por lo que la cita del domingo es clave para arrancar la segunda vuelta con un resultado positivo que le haga olvidar lo extradeportivo.

El filial acumula ocho jornadas sin ganar y en casa no ha anotado en siete de las diez citas

Será el segundo duelo que el filial nazarí dispute en Los Cármenes. El anterior se jugó el 14 de diciembre ante el Sevilla Atlético en un duelo que concluyó con empate a cero, el resultado más habitual de los cachorros rojiblancos cuando juegan en casa pues se ha repetido hasta en cuatro ocasiones.