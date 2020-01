Empate a falta de puntería entre Recreativo Granada y Algeciras

La última oportunidad llegó en el descuento. Rubén Sánchez cazó un balón dentro del área y buscó un lanzamiento con rosca al palo izquierdo de Lopito, pero de nuevo un zaguero rival impidió que su disparo llegase a meta. El Recreativo firmó así de nuevo un empate a cero que muestra que su mayor necesidad sigue estando en la delantera , donde necesita sí o sí la llegada de algún efectivo. Es innegable que el filial ha ganado solidez, pero sumar de uno en uno no basta tras una primera vuelta que el equipo cierra con 14 puntos .

El Recreativo volvió a probar a balón parado en una falta que encontró a Garrido dentro del área, pero su testarazo se marcho por encima del larguero . El filial se asentó con firmeza atrás y buscó salir con rapidez, pero las piernas pesaban en ambos bandos. Mario Ruiz tuvo una buena opción en un disparo desde la frontal tras un pase filtrado por Aranda, pero el granadino llegó muy justo de fuerzas y su intento no cogió portería.

El cuadro local apretó las tuercas a los futbolistas de Emilio Fajardo tras los dos cambios realizados, pero no conseguía hacer intervenir a Lopito. El dominio del partido volvió a cambiar. El Algeciras adelantó líneas y logró disfrutar más de la posesión de balón. Los atacantes visitantes no encontraban tampoco la llave para llegar a probar a Unai , pero varios saques de esquina inquietaron a la parroquia local. La última modificación de David Tenorio fue Carlos Garrido , que sustituyó a Pepe.

Isi mandó arriba una volea desde la frontal tras el rechace de un balón parado en el que Héctor reclamó penalti por un agarrón dentro del área. Yael realizó otro intento con un libre directo , pero su fuerte disparo se estrelló en la barrera. A punto de cumplirse la media hora de partido, Pablo Ganet pudo embocar a puerta vacía un magnífico envío de Antoñito desde banda izquierda, pero no llegó a conectar con el esférico .

David Tenorio volvió a apostar por su once tipo para arrancar el año, pero dio la alternativa a Migue García , que debutó de nuevo como rojiblanco. Del nuevo lateral zurdo nació la primera ocasión del choque. García puso un centro tenso al segundo palo para Aranda , que dudó entre rematar y controlar el cuero, pero acabó cometiendo mano.

David Tenorio: “Vamos últimos y tenemos que hacer una segunda vuelta maravillosa”

El entrenador del Recreativo Granada, David Tenorio, lamentó que su equipo volviese a empatar en un choque en el que necesitaba el triunfo, aunque también quiso rescatar algún aspecto positivo del empate a cero ante el Algeciras. “Vamos últimos y es una realidad incontestable. Tenemos que hacer una segunda vuelta maravillosa”, manifestó el técnico rojiblanco. “La parte positiva es que el equipo es capaz de sufrir en bloque bajo como hacen los otros diecinueve equipos de la categoría”, subrayó el preparador, que espera aprovechar en el futuro las porterías a cero.

“El Algeciras es uno de los equipos que más nos ha incomodado”, admitió Tenorio, que declaró que es “de agradecer” la apuesta del cuadro gaditano, que tampoco se conformó con el empate. “Estoy contentísimo con el trabajo que hacen mis futbolistas y me da pena que no salgan las cosas”, dijo el entrenador respecto a la falta de gol. “Este equipo no va a regalar nada y va a competir cada punto y cada partido”, aseguró el míster granadinista, que agregó que lleva trabajando “desde antes de navidad” con el club de cara a los movimientos a realizar en el mercado de invierno. “Obviamente van a venir incorporaciones”, sentenció Tenorio.