El Recreativo no termina de arrancar

El Recreativo Granada no termina de arrancar. Eso, al menos, es lo que se desprende de los resultados cosechados hasta el momento en las seis jornadas que se llevan disputadas. El conjunto de David Tenorio únicamente ha vencido un encuentro, al Villarrobledo, con un doblete de Rubén Sánchez.

A los rojiblancos les está costando crear ocasiones de gol, pero tampoco están teniendo fortuna en momentos puntuales, como el pasado domingo ante el Mérida, en el que justo cuando mejor estaban y más agresivos estaban en ataque, llegó el 0-2 tras un mal entendido entre Unai y Montoro que terminó por hundir al filial.

Rivales directos

De hecho, los errores puntuales es uno de los aspectos a los que hizo referencia el técnico del ‘Recre’ al término del duelo ante el Mérida, que llegó a la Ciudad Deportiva como colista y terminó la jornada en puesto de promoción de descenso. La igualdad en la categoría sigue siendo la tónica, como no puede ser menos cada año en el Grupo IV, pero ocasiones ante rivales directos como el Mérida no se pueden desperdiciar. De hecho, este próximo domingo visitan tierras extremeñas para medirse al Don Benito, otro equipo que no sabe lo que es ganar.

Y deberían estrenar su casillero de triunfos a domicilio ya pues tras la disputa de la séptima jornada, tendrá que enfrentarse a cinco de los ocho primeros clasificados. Sanluqueño, Marbella y Cartagena en casa, y Balompédica Linense y Recreativo de Huelva a domicilio, serán las duras piedras de toque que tendrán los nazaríes en su intento por salir de la zona peligrosa.