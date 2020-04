Fue uno de los jugadores firmados en el mercado invernal y que más rendimiento está ofreciendo en el filial del Granada CF. Migue García está convencido de que el Recreativo, si la temporada se reanuda, cumplirá con el objetivo de la salvación.

Desde su casa, explica a los medios del club que el confinamiento es “una situación que nadie se esperaba pero no queda otra que adaptarse. Lo estoy llevando lo mejor posible dentro de lo que cabe e intento estar poco tiempo parado para no aburrirme”.

Profesionales

El de Huelma tiene claro que lo primero es “la salud de todos”, y confía en que “cuando todo esto se calme, volvamos a jugar. Todavía faltan diez partidos, no hay nada decidido y quedan muchos puntos por disputar”. En ese escenario, el jienense está convencido de que sus compañeros “están trabajando mucho, siendo responsables y profesionales”, y resalta que “volveremos con mucha fuerza porque el equipo es una familia. Todos vamos a una y estoy seguro de que conseguiremos la permanencia”.

"Todos nos estamos preparando para darlo todo a la vuelta y seguir en la línea en que lo dejamos”

En cuanto a su preparación en estas semanas desde que se paró la competición, apunta que “los entrenamientos nos lo van marcando desde el club, tanto el preparador físico como los entrenadores. El ejercicio es constante toda la semana y tenemos un día de descanso”. Pese a que la situación no es la ideal, sus compañeros se muestran “encantados, porque nos dan muchas soluciones, nos explican todo perfectamente y mandan bastante trabajo para mantenernos en la mejor forma posible”.

Entre las actividades que llevan a cabo los componentes del ‘Recre’, destacan las videoconferencias con el resto de la plantilla que califica como “un vínculo de unión de todo el equipo. Todos vamos a una y nos sirven mucho. David Tenorio nos enseña cosas que hemos hecho bien y mal para que cuando volvamos tengamos las ideas claras y lo mejoremos”. De hecho, considera que “nos vienen muy bien porque son muchos días los que llevamos fuera de los terrenos de juego y es una buena forma de que nos marquen las pautas además de mantener el contacto”.

Mal momento

La sensación que se tiene en el filial rojiblanco es que el parón no ha llegado en un buen momento. En ese sentido, el extremo señala que “nos llegó en un momento muy bueno, veníamos de una dinámica muy positiva, sin perder prácticamente y sacando muchos puntos en los últimos partidos”. No obstante, está convencido de que “todos nos estamos preparando para darlo todo a la vuelta y seguir en la línea en que lo dejamos”.

"Las videoconferencias nos vienen muy bien porque sirven mantener el contacto con mis compañeros"

Por último, no oculta que echa mucho de menos “tener libertad para hacer las cosas que me gustan. No soy mucho de estar en casa. El fútbol, las comidas con la familia, con los amigos, salir a darte un paseo tranquilamente se echa en falta, pero es lo que toca”. Para no aburrirse, trata de hacer actividades como “leer, ver series y estar con la familia. Gracias a Dios estamos todos bien y espero que pase esto lo antes posible para que toda la gente afectada se recupere y volvamos a la normalidad”, sentencia.